18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві

Націоналісти намагалися пройти до сцени в Черкасах, де виступав Петро Порошенко. Правоохоронці завадили, виникли сутички. Протестували націоналісти і в Києві. МВС повідомило про 18 травмованих правоохоронців.
15 поліцейських постраждали в Черкасах унаслідок сутичок із прибічниками партії "Національний корпус" у суботу, 9 березня. Конфлікт виник через те, що націоналісти намагалися прорватися на сцену, де виступав президент України Петро Порошенко, а потім заблокувати кортеж глави держави. Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства внутрішніх справ України.
"У Черкасах під час охорони громадського порядку в центрі міста (…) під час від'їзду президента України представники "Національного корпусу" намагалися заблокувати кортеж глави держави і почали провокувати на бійку рядових жителів Черкас і поліцію", - вказано в повідомленні.
На відео МВС України у Twitter зафіксовано штовханину на місці події. Учасники акції з боку націоналістів запалювали фаєри. Невідомий чоловік виліз на машину поліцейських.
Серед постраждалих правоохоронців - начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Валерій Лютий, повідомили в МВС. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков засудив дії націоналістів.
Станом на вечір суботи прибічники "Національного корпусу" проводять мітинг під будівлею Черкаської ОДА.
Сутички під АПУ в Києві
Раніше цього дня в Києві кілька сотень представників партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" зібралися біля будівлі адміністрації президента України. Вони вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в державному концерні "Укроборонпром", зокрема заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших осіб, причетних до скандалу.
Учасники акції спробували прорвати кордон правоохоронців. Виникла коротка сутичка. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".
У Twitter МВС повідомляється про трьох травмованих правоохоронців.
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