 18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві

Націоналісти намагалися пройти до сцени в Черкасах, де виступав Петро Порошенко. Правоохоронці завадили, виникли сутички. Протестували націоналісти і в Києві. МВС повідомило про 18 травмованих правоохоронців.

Київ, АПУ, Національний корпус, Національні дружини, поліція

Сутички між націоналістами і правоохоронцями 9 березня в Києві

15 поліцейських постраждали в Черкасах унаслідок сутичок із прибічниками партії "Національний корпус" у суботу, 9 березня. Конфлікт виник через те, що націоналісти намагалися прорватися на сцену, де виступав президент України Петро Порошенко, а потім заблокувати кортеж глави держави. Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства внутрішніх справ України.

"У Черкасах під час охорони громадського порядку в центрі міста (…) під час від'їзду президента України представники "Національного корпусу" намагалися заблокувати кортеж глави держави і почали провокувати на бійку рядових жителів Черкас і поліцію", - вказано в повідомленні.

На відео МВС України у Twitter зафіксовано штовханину на місці події. Учасники акції з боку націоналістів запалювали фаєри. Невідомий чоловік виліз на машину поліцейських.

Серед постраждалих правоохоронців - начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Валерій Лютий, повідомили в МВС. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков засудив дії націоналістів.

Станом на вечір суботи прибічники "Національного корпусу" проводять мітинг під будівлею Черкаської ОДА.

Сутички під АПУ в Києві

Раніше цього дня в Києві кілька сотень представників партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" зібралися біля будівлі адміністрації президента України. Вони вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в державному концерні "Укроборонпром", зокрема заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших осіб, причетних до скандалу.

Учасники акції спробували прорвати кордон правоохоронців. Виникла коротка сутичка. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

У Twitter МВС повідомляється про трьох травмованих правоохоронців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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