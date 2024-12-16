17 грудня в Україні не вимикатимуть світло - "Укренерго"16 грудня 2024 р.
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Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" повідомила в понеділок, 16 грудня, що протягом вівторка по всій країні не планують запроваджувати відключень світла. "17 грудня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
Про причини покращення ситуації в енергомережі України нічого не повідомляється.
Утім, громадян закликають споживати електроенергію економно, щоб не перевантажувати мережу.
Нагадаємо, "Укренерго" було змушене повернутися до запровадження стабілізаційних відключень світла з середини листопада після масованих російських атак по низці енергооб'єктів України.