  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

17 грудня в Україні не вимикатимуть світло - "Укренерго"

Валерій Сааков
16 грудня 2024 р.

Протягом дня 17 грудня енергетики не планують жодних відключень світла, заявили в "Укренерго". Однак громадян просять споживати електроенергію ощадливо.

https://p.dw.com/p/4oDN4
Львів під час стабілізаційного відключення світла
В Україні скоригували графіки відключення світла Фото: Anastasiia Smolienko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" повідомила в понеділок, 16 грудня, що протягом вівторка по всій країні не планують запроваджувати відключень світла. "17 грудня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії. 

Про причини покращення ситуації в енергомережі України нічого не повідомляється.

Утім, громадян закликають споживати електроенергію економно, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, "Укренерго" було змушене повернутися до запровадження стабілізаційних відключень світла з середини листопада після масованих російських атак по низці енергооб'єктів України. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Київський Поділ під час відключення електроенергії після чергової атаки військ РФ, 23 листопада 2022 року

Ситуація в енергетиці складна, але контрольована - Шмигаль

Ситуація в енергетиці складна, але контрольована - Шмигаль

Після останнього масованого удару РФ українська енергосистема зберігає цілісність, відновлювальні роботи тривають. Втім, спрогнозувати, коли ситуація стабілізується, неможливо, повідомив прем'єр-міністр України.
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Дим над Львовом (фото з архіву)

Атака РФ залишила без світла понад мільйон абонентів на заході України

Атака РФ залишила без світла понад мільйон абонентів на заході України

Росія здійснила масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. У низці областей перебої зі світлом і водопостачанням. По всій країні запроваджені аварійні заходи для стабілізації енергосистеми.
Конфлікти28 листопада 2024 р.
Збиття дрона над Києвом (архівне фото)

РФ масовано атакує ракетами енергетику України: є влучання

РФ масовано атакує ракетами енергетику України: є влучання

Російська армія випустила дрони та ракети по різних областях України. Прильоти є в Луцьку, в Харкові. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла.
Конфлікти28 листопада 2024 р.