17 грудня в Україні не вимикатимуть світло - "Укренерго"

Протягом дня 17 грудня енергетики не планують жодних відключень світла, заявили в "Укренерго". Однак громадян просять споживати електроенергію ощадливо.

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" повідомила в понеділок, 16 грудня, що протягом вівторка по всій країні не планують запроваджувати відключень світла. "17 грудня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Про причини покращення ситуації в енергомережі України нічого не повідомляється.

Утім, громадян закликають споживати електроенергію економно, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, "Укренерго" було змушене повернутися до запровадження стабілізаційних відключень світла з середини листопада після масованих російських атак по низці енергооб'єктів України.