16 свідків Голокосту: коли предметам є що розповісти
Павло Мильников
4 год. тому
Експонати виставки в Бундестазі розповідають про трагедію євреїв, які були змушені покинути Німеччину або загинули в нацистських концтаборах.
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У німецькому Бундестазі напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня, відкрилася виставка "16 об'єктів - 70 років "Яд Вашем". За кожним з її експонатів тягнеться своя історія, об'єднує їх лише те, що вони належали одній із сімей або окремій людині, яка колись жила в Німеччині. Предмети передані Меморіальним комплексом історії Голокосту "Яд Вашем", який 2023 року відзначає 70 років від дня заснування.
"Люди думали, що їм нічого не загрожує. Вони ж були німцями", - згадувала Лоре Маєрфельд (Lore Mayerfeld) на відкритті виставки в Бундестазі, яке відбулося 24 січня. У 1941 році разом зі своєю сім'єю вона встигла на один з останніх рейсів, що вирушали з Португалії до США, де на них уже чекав батько сімейства. На прощання бабуся подарувала своїй чотирирічній онучці ляльку. Дівчинка назвала її Інґе. Через кілька десятиліть ця лялька стала експонатом виставки, яка нагадує про ті жахи і страждання за часів націонал-соціалізму.
Ханукальний світильник, професорський стетоскоп, валіза, у яку жінка, депортована до нацистського концтабору Терезієнштадт, склала свої речі... Предмети могли залишитися непомітними елементами повсякденного вжитку, але уособлюють собою знищені життя та понівечені долі.
Експонати родом із різних куточків Німеччини. У рамках виставки вони вперше повертаються до ФРН.
Творці виставки хочуть показати, що кожне місце в країні за часів Голокосту втратило частину своєї ідентичності.
Виставка "16 об'єктів - 70 років "Яд Вашем" проходить у Будинку Пауля Лебе (Paul-Löbe) в Берліні до 17 лютого.