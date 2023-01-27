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Лялька Інґе, що належала Лоре Маєрфельд
Лялька Інґе, що належала Лоре Маєрфельд Фото: DW
СуспільствоНімеччина

16 свідків Голокосту: коли предметам є що розповісти

Павло Мильников
4 год. тому

Експонати виставки в Бундестазі розповідають про трагедію євреїв, які були змушені покинути Німеччину або загинули в нацистських концтаборах.

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Виставка
Виставка "16 об'єктів - 70 років "Яд Вашем" у БундестазіФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

У німецькому Бундестазі напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня, відкрилася виставка "16 об'єктів - 70 років "Яд Вашем". За кожним з її експонатів тягнеться своя історія, об'єднує їх лише те, що вони належали одній із сімей або окремій людині, яка колись жила в Німеччині. Предмети передані Меморіальним комплексом історії Голокосту "Яд Вашем", який 2023 року відзначає 70 років від дня заснування.

"Люди думали, що їм нічого не загрожує. Вони ж були німцями", - згадувала Лоре Маєрфельд (Lore Mayerfeld) на відкритті виставки в Бундестазі, яке відбулося 24 січня. У 1941 році разом зі своєю сім'єю вона встигла на один з останніх рейсів, що вирушали з Португалії до США, де на них уже чекав батько сімейства. На прощання бабуся подарувала своїй чотирирічній онучці ляльку. Дівчинка назвала її Інґе. Через кілька десятиліть ця лялька стала експонатом виставки, яка нагадує про ті жахи і страждання за часів націонал-соціалізму.

Та сама лялька Інґе. На ній піжама, яка була на Лоре Маєрфельд під час єврейських погромів у так звану
Та сама лялька Інґе. На ній піжама, яка була на Лоре Маєрфельд під час єврейських погромів у так звану "кришталеву ніч" 9-10 листопада 1938 рокуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ханукальний світильник, професорський стетоскоп, валіза, у яку жінка, депортована до нацистського концтабору Терезієнштадт, склала свої речі... Предмети могли залишитися непомітними елементами повсякденного вжитку, але уособлюють собою знищені життя та понівечені долі.

Цей світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука, належав Артуру Познеру (Arthur Posner) і його дружині Розі
Цей світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука, належав Артуру Познеру (Arthur Posner) і його дружині РозіФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Портфель Йозефа Вольфа (Josef Wolf) з Ґрайфсвальда. У цьому портфелі було все найцінніше, що вдалося взяти, їдучи з Німеччини
Портфель Йозефа Вольфа (Josef Wolf) з Ґрайфсвальда. У цьому портфелі було все найцінніше, що вдалося взяти, їдучи з НімеччиниФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Експонати родом із різних куточків Німеччини. У рамках виставки вони вперше повертаються до ФРН.

Іграшка Аннелізе Драйфусс (Anneliese Dreifuss) зі Штутгарта - крихітна керамічна кухня, яка пережила еміграцію до США
Іграшка Аннелізе Драйфусс (Anneliese Dreifuss) зі Штутгарта - крихітна керамічна кухня, яка пережила еміграцію до СШАФото: DW

Фортепіано родини Маргулісів. Музичний інструмент вони взяли в Ізраїль, рятуючись від
Фортепіано родини Маргулісів. Музичний інструмент вони взяли в Ізраїль, рятуючись від "третього рейху"Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Творці виставки хочуть показати, що кожне місце в країні за часів Голокосту втратило частину своєї ідентичності. 

Виставка "16 об'єктів - 70 років "Яд Вашем" проходить у Будинку Пауля Лебе (Paul-Löbe) в Берліні до 17 лютого.

Спогади вцілілої бранки "Аушвіца"

 

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