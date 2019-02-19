 16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан

16 американських штатів подали колективний позов проти президента США Дональда Трампа через проголошення ним надзвичайного стану.

Прототип муру на кордоні США з Мексикою

Прототип муру на кордоні США з Мексикою

Каліфорнія та ще 15 американських штатів у понеділок, 18 лютого, подали позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через його рішення оголосити режим надзвичайного стану для фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою. "Ми подаємо позов на президента Трамп, щоб зупинити його від грабунку грошів платників податків, які Конгрес законно відклав для жителів наших штатів", - цитує генерального прокурора Каліфорнії Ксав'є Басерра агентство dpa.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить надзвичайний стан для виділення коштів на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою. (15.02.2019)

Загалом понад чотири тисячі американських військових будуть задіяні на кордоні з Мексикою. Також вони мають встановити загорожу з колючого дроту на окремих ділянках. (04.02.2019)

Позов був поданий до федерального окружного суду північного округу Каліфорнії. Його суть полягає в тому, що намагання Трампа через проголошення надзвичайного стану обійти Конгрес, щоб профінансувати спорудження муру на американсько-мексиканському кордоні, є неконституційним. До цього позову Каліфорнії приєдналися також штати Колорадо, Коннектикут, Делавар, Гаваї, Іллінойс, Мейн, Меріленд, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Орегон та Вірджинія.

Нагадаємо, що 15 лютого Трамп оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану для фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою. Цьому рішенню президента передувала тривала суперечка з Конгресом США навколо цього питання, що вилилася, зокрема, в найдовший "шатдаун" в історії країни.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


DW.COM

Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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