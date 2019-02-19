16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан

Каліфорнія та ще 15 американських штатів у понеділок, 18 лютого, подали позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через його рішення оголосити режим надзвичайного стану для фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою. "Ми подаємо позов на президента Трамп, щоб зупинити його від грабунку грошів платників податків, які Конгрес законно відклав для жителів наших штатів", - цитує генерального прокурора Каліфорнії Ксав'є Басерра агентство dpa.

Позов був поданий до федерального окружного суду північного округу Каліфорнії. Його суть полягає в тому, що намагання Трампа через проголошення надзвичайного стану обійти Конгрес, щоб профінансувати спорудження муру на американсько-мексиканському кордоні, є неконституційним. До цього позову Каліфорнії приєдналися також штати Колорадо, Коннектикут, Делавар, Гаваї, Іллінойс, Мейн, Меріленд, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Орегон та Вірджинія.

Нагадаємо, що 15 лютого Трамп оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану для фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою. Цьому рішенню президента передувала тривала суперечка з Конгресом США навколо цього питання, що вилилася, зокрема, в найдовший "шатдаун" в історії країни.