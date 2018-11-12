 16 осіб засудили до смертної кари за вбивство школярки у Бангладеш | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

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Новини

16 осіб засудили до смертної кари за вбивство школярки у Бангладеш

Суд у Бангладеш виніс 16 смертних вироків за вбивство 19-річної школярки Нусрат Джахан Рафі. Дівчину підпалили на даху школи.

Жінки тримають фото вбитої школярки Нусрат Джахан Рафі під час протестів у квітні

Жінки тримають фото вбитої школярки Нусрат Джахан Рафі під час протестів у квітні

Суд виніс 16 смертних вироків за вбивство 19-річної школярки Нусрат Джахан Рафі у Бангладеш, повідомляє агенція epd у четвер, 24 жовтня.

Дівчина заявила про сексуальні домагання і спробу зґвалтування з боку директора школи. Вона розповіла про це поліції і відмовилася відкликати свою заяву попри погрози. Потім обвинувачені заманили дівчину на дах будівлі школи, де її облили керосином і підпалили.

Незважаючи на опіки, дівчині вдалося звернутися по допомогу та надати інформацію про нападників. Її брат зафільмував свідчення жертви. 19-річна Нусрат померла від тяжких опіків. За даними слідства, зловмисники прагнули, щоб смерть дівчини виглядала як самогубство.

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У її вбивстві звинувачують директора школи, двох викладачів, двох однокласниць та інших. Також повідомляється, що засуджені повинні сплатити родині вбитої компенсацію. Обвинувачені можуть подати апеляцію до Верховного суду щодо своїх смертних вироків.

Суд над 16 підозрюваними тривав сім місяців. Як відзначають оглядачі, це незвично короткий термін у Бангладеш, де розслідування та судові процеси можуть тривати протягом десятиліть, а  злочини, скоєні на сексуальному ґрунті, часто не переслідуються.

Однак жорстоке вбивство школярки Нусрат Джахан Рафі викликало масові протести серед населення країни. Прем'єр-міністерка країни Шейх Хасіна Вазед була змушена пообіцяти знайти та засудити винних у вбивстві.

Водночас у родині Рафі розповіли, що на них продовжують чинити тиск. "Ми живемо в страху (...) Навіть у залі суду нам сьогодні погрожували", - цитує агентство Reuters брата загиблої дівчини.

Після вбивства Нусрат Джахан Рафі уряд Бангладеш наказав організувати комісії в 27 тисяч школах по всій країні для боротьби із сексуальним насильством.

Ця тема досі залишається табу в Бангладеш. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що не підтримує смертну кару через жорстокість, але водночас позитивно прокоментувала той факт, що влада засудила винних. 

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