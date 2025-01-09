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150 експертів Єврокомісії стежать за бесідою Маска і Вайдель

Кирило Шестаков
9 січня 2025 р.

Команда зі 150 експертів Єврокомісії з'ясовуватиме, чи не просувають алгоритми соцмережі X "інтерв'ю" Ілона Маска з кандидаткою в канцлери ФРН від правої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель.

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Соратник обраного президента США, американський мільярдер, власник SpaceX, Tesla та соцмережі X Ілон Маск і співголова правої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель
Ілон Маск і Аліс ВайдельФото: Patrick Pleul/Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Європейські регулятори в сфері технологій уважно стежитимуть за можливими порушеннями законодавства Європейського Союзу під час бесіди американського мільярдера Ілона Маска зі співголовою правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), кандидаткою в канцлери ФРН Аліс Вайдель (Alice Weidel).

Про це повідомляє у четвер, 9 січня, видання Politico. 

У центрі уваги - алгоритми, які можуть просувати інтерв'ю

За "інтерв'ю", яке Маск вестиме з Вайдель онлайн у своїй соціальній мережі Х, стежитиме команда зі 150 експертів Європейської Комісії: представників генерального директорату з комунікаційних мереж, контенту та технологій (DG Connect) у Брюсселі та Європейського центру алгоритмічної прозорості (ЕСAT) у Cевільї.

Вони фокусуватимуться не стільки на змісті розмови, скільки на алгоритмах соцмережі X, які можуть просувати бесіду серед понад 100 мільйонів користувачів у ЄС і знижувати охоплення контенту німецьких партій, що конкурують з АдН, надаючи тим самим партії "несправедливу перевагу" за півтора місяця до виборів.

Справа ЄС проти компанії X Ілона Маска

Докази, зібрані під час відстеження бесіди Маска та Вайдель, можуть зміцнити масштабну справу ЄС проти компанії X. У липні Єврокомісія заявила, що соцмережа Маска порушує низку статей закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Наразі розслідування перебуває на фінальній стадії.

Як зазначає Politico, рішення ЄС виписати Х штраф, який може досягати шести відсотків річного доходу компанії, може спричинити "дипломатичну війну" з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа, в якій Маск отримає офіційну посаду.

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