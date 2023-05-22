15 тисяч військових ЗСУ вже пройшли вишкіл в ЄС - Боррель
Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому
До кінця 2023 року ще 15 тисяч військових ЗСУ мають пройти вишкіл в країнах ЄС в рамках навчальної місії EUMAM.
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15 тисяч українських військовослужбовців пройшли вишкіл в країнах Євросоюзу, заявив у понеділок, 22 травня, верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Брюсселі після засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС.
За його словами, таким чином Місія ЄС з підготовки українських військовослужбовців (EU Military Assistance Mission - EUMAM) вже досягла своєї початкової мети - навчити 15 тисяч військових. Боррель також нагадав, що до кінця поточного року в країнах ЄС мають підготувати ще таку ж кількість військових ЗСУ, повідомляє кореспондентка DW.
Він також повідомив, що закликав міністрів під час зустрічі до прискорення темпу постачання Україні боєприпасів.
Країни ЄС ухвалили рішення створити місію EUMAM восени 2022 року та виділили на навчання військових Збройних сил України 107 мільйонів євро. У лютому цього року у Брюсселі вирішили вдвічі розширити створену військову навчальну місію. Згідно з цим рішенням, в рамках цієї місії пройдуть тренування не 15 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, як раніше планувалося, а 30 тисяч. З цією метою було виділено додатково 45 мільйонів євро.
Вишкіл українських військових відбувається, зокрема, й в Німеччині. Основним навчальним пунктом EUMAM у Німеччині є центр Бундесверу у муніципалітеті Кліц у федеральній землі Саксонія-Ангальт.
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