15 тисяч військових ЗСУ вже пройшли вишкіл в ЄС - Боррель

До кінця 2023 року ще 15 тисяч військових ЗСУ мають пройти вишкіл в країнах ЄС в рамках навчальної місії EUMAM.

15 тисяч українських військовослужбовців пройшли вишкіл в країнах Євросоюзу, заявив у понеділок, 22 травня, верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Брюсселі після засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС.

За його словами, таким чином Місія ЄС з підготовки українських військовослужбовців (EU Military Assistance Mission - EUMAM) вже досягла своєї початкової мети - навчити 15 тисяч військових. Боррель також нагадав, що до кінця поточного року в країнах ЄС мають підготувати ще таку ж кількість військових ЗСУ, повідомляє кореспондентка DW.

Він також повідомив, що закликав міністрів під час зустрічі до прискорення темпу постачання Україні боєприпасів.

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Країни ЄС ухвалили рішення створити місію EUMAM восени 2022 року та виділили на навчання військових Збройних сил України 107 мільйонів євро. У лютому цього року у Брюсселі вирішили вдвічі розширити створену військову навчальну місію. Згідно з цим рішенням, в рамках цієї місії пройдуть тренування не 15 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, як раніше планувалося, а 30 тисяч. З цією метою було виділено додатково 45 мільйонів євро.

Вишкіл українських військових відбувається, зокрема, й в Німеччині. Основним навчальним пунктом EUMAM у Німеччині є центр Бундесверу у муніципалітеті Кліц у федеральній землі Саксонія-Ангальт.