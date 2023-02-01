1,5 млрд гривень збитків: ексміністру повідомили про підозру

ДБР підозрює ексчиновника в укладанні збиткових для держави угод зі структурами "газового олігарха". За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про ексміністра Ігоря Насалика і мільярдера Дмитра Фірташа.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України. У бюро стверджують, що його службова недбалість призвела до того, що державний бюджет втратив майже 1,5 мільярда гривень "на користь одного з газових олігархів", повідомило у середу, 1 лютого, ДБР у Telegram.

За версією слідства, за вказівкою ексміністра підлеглі укладали "зі структурами відомого бізнесмена" завідомо збиткові для держави угоди, зокрема штучно "списували" кошти за експлуатацію державного майна. "Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 мільярд 488 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні ДБР.

Хоча ДБР не вказує прізвище підозрюваного, однак у 2016-2019 роках, коли, ймовірно, укладалися зазначені угоди, міністерство енергетики та вугільної промисловості очолював Ігор Насалик. Про те, що йдеться саме про Насалика, повідомив і депутат Верховної Ради від фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"ДБР повідомило про підозру Ігору Насалику - це колишній міністр енергетики. Підозра у підписанні збиткових угод із (українським мільярдером Дмитром – Ред.) Фірташем. Сума порушень - більше мільярда гривень", - написав він у Telegram.

Ексміністру повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (частина друга статті 367 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Також в ДБР у зв'язку з цим провадженням нагадали, що у травні 2022 року Печерський районний суд Києва арештував корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем (облгазів), і передав їх в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Тоді українські ЗМІ зауважували, що більшість цих облгазів працювали під брендом компаніх РГК, яку пов'язували з Дмитром Фірташем. Наразі вони управляються "Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз", додають у ДБР.

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