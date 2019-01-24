 14 російських підводників загинули під час пожежі на субмарині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

14 російських підводників загинули під час пожежі на субмарині

Моряки загинули в результаті отруєння продуктами горіння. Про причини трагедії у російському міноборони не повідомляють.

Будівля міноборони РФ

Будівля міноборони РФ

Чотирнадцять моряків військово-морського флоту (ВМФ) Росії загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. Про це повідомили у вівторок, 2 липня, в міноборони РФ.

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У федеральних землях Гессен і Мекленбург-Передня Померанія спалахнули великі пожежі. На півночі ФРН вогнем охоплена територія в 430 гектарів. Поліція не виключає підпал. (02.07.2019)

З двох нафтових танкерів, що загорілися поблизу Ормузської протоки, евакуювали усіх 44 моряків. Норвезьке морське управління заявило про напад на судно Front Altair. Обставини інциденту з'ясовуються. (13.06.2019)

Інцидент стався напередодні, 1 липня, в російських територіальних водах на субмарині, що використовується для вивчення морського дна в інтересах ВМФ Росії.

"Під час проведення батиметричних вимірювань (батиметрія - вимір глибин водних об'єктів за допомогою спеціального обладнання. - Ред.) виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - повідомили в російському оборонному відомстві, цитує "Інтерфакс".

Пожежу булу ліквідовано, глибоководний апарат перебуває в військово-морській базі Сєвєроморськ, додали у міноборони РФ.

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