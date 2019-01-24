14 російських підводників загинули під час пожежі на субмарині

Чотирнадцять моряків військово-морського флоту (ВМФ) Росії загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. Про це повідомили у вівторок, 2 липня, в міноборони РФ.

Інцидент стався напередодні, 1 липня, в російських територіальних водах на субмарині, що використовується для вивчення морського дна в інтересах ВМФ Росії.

"Під час проведення батиметричних вимірювань (батиметрія - вимір глибин водних об'єктів за допомогою спеціального обладнання. - Ред.) виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - повідомили в російському оборонному відомстві, цитує "Інтерфакс".

Пожежу булу ліквідовано, глибоководний апарат перебуває в військово-морській базі Сєвєроморськ, додали у міноборони РФ.