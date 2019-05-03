 130 учасників акції на захист клімату заарештували в Амстердамі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

130 учасників акції на захист клімату заарештували в Амстердамі

Затримані демонстранти блокували вулиці Амстердама в рамках кліматичного протесту руху Extinction Rebellion, запевняють у місцевій поліції.

Екоактивісти відмовилися добровільно розблокувати вулицю в історичній частині Амстердама

Екоактивісти відмовилися добровільно розблокувати вулицю в історичній частині Амстердама

У Нідерландах поліція затримала 130 демонстрантів, які блокували вулиці в центральній частині Амстердама в рамках кліматичного протесту руху Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання". - Ред.). Арешт активістів відбувався під час акції протесту в суботу, 12 жовтня, повідомили в місцевій поліції.

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У Лондоні та Амстердамі у зв'язку з акціями затримані сотні людей. Поліція Берліна виносила активістів з центральної площі. (08.10.2019)

В Італії на акції руху Fridays for Future вийшло понад мільйон людей. У Німеччині демонстрації зібрали набагато менше учасників, ніж тижнем раніше. (27.09.2019)

Близько тисячі людей з Extinction Rebellion перекрили ру на площі Велика зірка в Берліні. Акції проходять також в Лондоні, Парижі, Амстердамі та Нью-Йорку. (07.10.2019)

Зазначається, що сотні учасників акції перекрили вуличний рух поблизу одного з історичних мостів, вимагаючи негайних дій у боротьбі з кліматичними змінами. У поліції наголошують, що вдалися до арештів демонстрантів лише після того, як ті не дослухалися до закликів звільнити вулиці й розблокувати дорожній рух.

Активісти руху Extinction Rebellion проводять свої акції в Амстердамі з початку поточного тижня в рамках глобальної двотижневої акції задля пришвидшення боротьби зі змінами клімату.

Раніше цього тижня поліція Амстердама заарештувала близько 80 осіб, поблизу Музейної площі, котрі так само блокували дорожній рух, нагадує агенція новин AFP.

Схожі акції в інших містах 

Цими днями схожі акції відбуваються також і в інших країнах. Приміром, у Лондоні впродовж тижня було заарештовано 1290 активістів руху Extinction Rebellion, інформує dpa з посиланням на місцеву поліцію.

У Парижі екоактивісти так само на кілька днів заблокували частину центру французької столиці.

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