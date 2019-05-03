130 учасників акції на захист клімату заарештували в Амстердамі

У Нідерландах поліція затримала 130 демонстрантів, які блокували вулиці в центральній частині Амстердама в рамках кліматичного протесту руху Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання". - Ред.). Арешт активістів відбувався під час акції протесту в суботу, 12 жовтня, повідомили в місцевій поліції.

Зазначається, що сотні учасників акції перекрили вуличний рух поблизу одного з історичних мостів, вимагаючи негайних дій у боротьбі з кліматичними змінами. У поліції наголошують, що вдалися до арештів демонстрантів лише після того, як ті не дослухалися до закликів звільнити вулиці й розблокувати дорожній рух.

Активісти руху Extinction Rebellion проводять свої акції в Амстердамі з початку поточного тижня в рамках глобальної двотижневої акції задля пришвидшення боротьби зі змінами клімату.

Раніше цього тижня поліція Амстердама заарештувала близько 80 осіб, поблизу Музейної площі, котрі так само блокували дорожній рух, нагадує агенція новин AFP.

Схожі акції в інших містах

Цими днями схожі акції відбуваються також і в інших країнах. Приміром, у Лондоні впродовж тижня було заарештовано 1290 активістів руху Extinction Rebellion, інформує dpa з посиланням на місцеву поліцію.

У Парижі екоактивісти так само на кілька днів заблокували частину центру французької столиці.