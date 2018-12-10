13 в'язнів з тюрем "ДНР" передані Україні

Представники самопроголошеного утворення "Донецька народна республіка" у четвер, 13 грудня, передали українській стороні 13 в'язнів, які відбували покарання на окупованій території Донеччини. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання у в'язницях на непідконтрольній частині Донеччини, а також віддали їхні кримінальні справи. Це люди, які отримали вироки судів ще до військової агресії на Сході України", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Денісова зазначила, що засуджені самі виявили бажання відбувати покарання в українських в'язницях. "Вони, хоча і порушили закон, але залишаються громадянами України", - додала омбудсменка.

Своєю чергою, перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко нагадала, що загалом близько тисячі засуджених, які перебувають в тюрмах на окупованому Донбасі, неодноразово зверталися із проханням перевести іх на контрольовану Києвом територію. Як повідомлялось, напередодні, 12 грудня, українська сторона забрала 42 в'язнів з непідконтрольної території Луганської області.