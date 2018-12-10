13 в'язнів з тюрем "ДНР" передані Україні

Самопроголошена "Донецька народна республіка" передала Україні 13 в'язнів, які були засуджені до 2014 року. Загалом на контрольовану Києвом територію хочуть бути переведені близько тисячі ув'язнених.
Представники самопроголошеного утворення "Донецька народна республіка" у четвер, 13 грудня, передали українській стороні 13 в'язнів, які відбували покарання на окупованій території Донеччини. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання у в'язницях на непідконтрольній частині Донеччини, а також віддали їхні кримінальні справи. Це люди, які отримали вироки судів ще до військової агресії на Сході України", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Денісова зазначила, що засуджені самі виявили бажання відбувати покарання в українських в'язницях. "Вони, хоча і порушили закон, але залишаються громадянами України", - додала омбудсменка.
Своєю чергою, перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко нагадала, що загалом близько тисячі засуджених, які перебувають в тюрмах на окупованому Донбасі, неодноразово зверталися із проханням перевести іх на контрольовану Києвом територію. Як повідомлялось, напередодні, 12 грудня, українська сторона забрала 42 в'язнів з непідконтрольної території Луганської області.