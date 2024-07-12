12 липня в Україні відключатимуть світло одразу 4-м чергам

В Україні в п'ятницю, 12 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться упродовж усієї доби, причому увечері - для чотирьох черг абонентів одночасно, повідомила пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Згодом в "Укренерго" скоригували обмеження, розширивши період відключень для чотирьох черг одночасно - він діятиме з 14:00 до 24:00. "Через спеку споживання стабільно високе", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" прогнозують, що ситуація в українській енергосистемі покращиться наприкінці липня. "Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі - ситуація почне покращуватися", - цитує заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв’ю "Українській правді" пресслужба компанії.

Масових відключень можна уникнути - Укренерго

За словами Кудрицького, восени в України є "непогані шанси" уникнути масштабних відключень світла.

"Ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували. В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти - і ми побачимо певне покращення", - повідомив керівник "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні склалася критична ситуація зі світлом через цілеспрямовані масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. До того ж, останнім часом обленерго вводять обмеження і через аномальну спеку, під час якої зростає споживання електроенергії. За даними Укргідрометцентру , 12 липня у більшості областей України також триматиметься спекотна погода. У західних та східних областях стовпчики термометра піднімуться до 33-34°С, у центральних - подекуди до 35-36°С. Найспекотніше буде у південних регіонах - там синоптики прогнозують до 39°С. У Києві температура повітря сягатиме позначки 33-35°С.