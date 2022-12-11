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Низка країн Євросоюзу виступає за суттєве зниження запланованої стелі цін на газ.Фото: picture-alliance/dpa/D. Kalker
ЕкономікаЄвропа

12 країн ЄС закликають знизити стелю цін на газ

Жан Рофе | Віолетта Чайковська
7 хв. тому

Серед країн, які виступили за зниження стелі цін на газ, - Бельгія, Греція, Італія та Польща. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду ЄС про обмеження газових цін, зазначає Bloomberg.

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Низка країн - членів Європейського Союзу виступає за суттєве зниження запланованої стелі цін на газ, повідомили агентства Reuters і Bloomberg.

За даними Bloomberg, ідеться про 12 країн, серед яких Бельгія, Греція, Італія та Польща. Як написало агентство 10 грудня, вони висунули відповідну пропозицію за кілька днів до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, які мають узгодити це питання.

Reuters ввечері 10 грудня повідомив, що йдеться про близько 15 держав. За даними обох агенцій, коаліція має достатньо голосів, щоби заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані.

План Єврокомісії вважають жартом

Наприкінці листопада Європейська Комісія представила екстрений механізм корекції газового ринку, який має набути чинності за двох одночасних обставин. Перша: підвищення ціни ф'ючерсів на місяць вперед до 275 євро за мегават на годину протягом двох тижнів. Друга: різниця ціни на газ у ЄС порівняно з іншими міжнародними індексами або на ринку скрапленого природного газу більше ніж на 58 євро за мегават на годину протягом десяти днів. За наявності обох умов торговельні операції за цінами, вищими за зазначений рівень, не здійснюватимуться.

Кілька міністрів, які брали участь у засіданні, нарікали на неефективність цього заходу, а представники Польщі та Іспанії навіть назвали пропозицію жартом. 

Пропозицію Чехії також визнали неприйнятною

Чехія, яка зараз головує в ЄС, запропонувала в грудні знизити запропоновану Єврокомісією стелю цін до 220 євро за мегават-годину, при цьому різниця зі світовими цінами на газ не повинна перевищувати 35 євро.

Запропоноване зниження викликало занепокоєння таких країн, як Німеччина, Нідерланди та Данія, які закликали до обережного підходу до обмеження цін. Разом з Австрією, Угорщиною та Естонією вони попередили на початку цього тижня, що механізм корекції повинен забезпечити конкурентоспроможність цін в регіоні порівняно зі світовими ринками, оскільки Європа шукає альтернативні джерела постачання.

Пропозицію Чехії відкинула й коаліція прихильників більш агресивного втручання. Вона вважає, що ціни мають бути ще нижчими.

Позачергове засідання міністрів енергетики країн Євросоюзу, на якому заплановано продовжити консультації, відбудеться 13 грудня.

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