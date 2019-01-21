 12 цивільних загинули від початку року на Донбасі - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

12 цивільних загинули від початку року на Донбасі - ООН

Від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 мирних жителів, ще 58 були поранені, повідомила Моніторингова місія ООН.

За даними ООН, від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 12 цивільних

За даними ООН, від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 12 цивільних

Від початку 2019 року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 осіб, ще 58 були поранені. Такі дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини було оприлюднено на прес-конференції в Києві в четвер, 13 червня, інформує "Інтерфакс-Україна".

"У цьому році з 1 січня по 5 червня ми задокументували 70 жертв серед цивільного населення: 12 смертей і 58 поранень", - зазначила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. За її словами, це найнижчий показник за весь період моніторингу конфлікту.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року зафіксувала 3 332 загиблих серед цивільного населення на Донбасі, ще понад сім тисяч осіб зазнали поранень.

Також моніторингова місія ООН зафіксувала понад 500 випадків жорстокого поводження і застосування катувань обома сторонами конфлікту на Сході України. При цьому Фрейзер зазначила, що до 2019 року кількість випадків застосування тортур та жорстокого поводження значно знизилася в порівнянні з 2014 роком.

Дивитись відео 07:37

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  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


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