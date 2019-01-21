12 цивільних загинули від початку року на Донбасі - ООН

Від початку 2019 року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 осіб, ще 58 були поранені. Такі дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини було оприлюднено на прес-конференції в Києві в четвер, 13 червня, інформує "Інтерфакс-Україна".

"У цьому році з 1 січня по 5 червня ми задокументували 70 жертв серед цивільного населення: 12 смертей і 58 поранень", - зазначила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. За її словами, це найнижчий показник за весь період моніторингу конфлікту.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року зафіксувала 3 332 загиблих серед цивільного населення на Донбасі, ще понад сім тисяч осіб зазнали поранень.

Також моніторингова місія ООН зафіксувала понад 500 випадків жорстокого поводження і застосування катувань обома сторонами конфлікту на Сході України. При цьому Фрейзер зазначила, що до 2019 року кількість випадків застосування тортур та жорстокого поводження значно знизилася в порівнянні з 2014 роком.

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