11 тисяч вчених попередили про "надзвичайний кліматичний стан"

Понад 11 тисяч вчених зі 153 країн підписали спільну заяву, в якій застерегли щодо всесвітнього "надзвичайного кліматичного стану". Документ опублікований у вівторок, 5 листопада, в журналі BioScience. Якщо поведінка людей принципово і назавжди не зміниться, запобігти "численним людським стражданням" буде уже неможливо, йдеться у заяві.

Один із підписантів, представник університету Сіднея Томас Ньюсом заявив, що вчені мають моральний обов'язок попереджати людство про будь-яку катастрофічну загрозу.

У своїй статті дослідники вимагають, серед іншого, переходу на відновлювані джерела енергії, кращого захисту лісів та океанів, переходу на рослинну їжу та меншого споживання продуктів тваринного походження. Також науковці наполягають на стійкій зміні світової економіки та стримуванні зростання населення.

Два роки тому дослідники вже оприлюднювали подібний заклик. Тоді 15 тисяч вчених підписали "попередження для людства" з закликом до більш послідовної охорони навколишнього середовища.