 11 тисяч вчених попередили про ″надзвичайний кліматичний стан″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

11 тисяч вчених попередили про "надзвичайний кліматичний стан"

Якщо поведінка людей принципово не зміниться, запобігти "численним людським стражданням" буде уже неможливо, наголосили науковці зі 153-х країн.

Вчені заявили про серйозність загрози зміни клімату

Вчені заявили про серйозність загрози зміни клімату

Понад 11 тисяч вчених зі 153 країн підписали спільну заяву, в якій застерегли щодо всесвітнього "надзвичайного кліматичного стану". Документ опублікований у вівторок, 5 листопада, в журналі BioScience. Якщо поведінка людей принципово і назавжди не зміниться, запобігти "численним людським стражданням" буде уже неможливо, йдеться у заяві.

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Згідно з новими заходами, ціни на авіаквитки в Німеччині мають суттєво зрости, а на залізничне сполучення - знизитися. Це має спонукати німців пересідати з літаків на потяги задля захисту клімату. (16.10.2019)

Державний секретар США Майк Помпео голосив про запуск формальної процедури виходу країни з Паризької кліматичної угоди. (05.11.2019)

Один із підписантів, представник університету Сіднея Томас Ньюсом заявив, що вчені мають моральний обов'язок попереджати людство про будь-яку катастрофічну загрозу.

У своїй статті дослідники вимагають, серед іншого, переходу на відновлювані джерела енергії, кращого захисту лісів та океанів, переходу на рослинну їжу та меншого споживання продуктів тваринного походження. Також науковці наполягають на стійкій зміні світової економіки та стримуванні зростання населення.

Два роки тому дослідники вже оприлюднювали подібний заклик. Тоді 15 тисяч вчених підписали "попередження для людства" з закликом до більш послідовної охорони навколишнього середовища.

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Посилання в інтернеті

Стаття вчених у журналі BioScience

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