10й день протестів у Грузії: мітингарів розігнали водометами

У десятий день масових протестів у Тбілісі спецпризначенці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. Приводом стало використання піротехніки, пишуть ЗМІ.

У столиці Грузії Тбілісі спецпризначенці вперше за останні три дні розганяли протестувальників на проспекті Шота Руставелі водометами та сльозогінним газом. Як пише в суботу, 7 грудня, "Грузія Online", приводом стало використання демонстрантами піротехніки.

За дві з половиною години після початку розгону мітингу біля парламенту майже не залишилося учасників акції, зазначає Telegram-канал Paper Kartuli.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала слова прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який заявив, що насильство на вулицях Тбілісі припинилося. "Брехня і цинізм! Якщо "насильство на вулицях припинилося", то в чому сенс сьогоднішнього жорстокого розгону? Викрадення дітей у матерів? Помста жінкам?", - написала вона у соціальній мережі Х.

Причина протестів у Грузії

Масові акції протесту в Грузії спровоковані відмовою урядом після парламентських виборів, на яких переможцем оголосили проросійську партію "Грузинська мрія", від переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.