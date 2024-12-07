  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаГрузія

10й день протестів у Грузії: мітингарів розігнали водометами

Кирило Шестаков
7 грудня 2024 р.

У десятий день масових протестів у Тбілісі спецпризначенці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. Приводом стало використання піротехніки, пишуть ЗМІ.

https://p.dw.com/p/4nri1
Протести в Тбілісі, 30 листопада 2024 року
У Грузії протести тривають вже 10 днівФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

У столиці Грузії Тбілісі спецпризначенці вперше за останні три дні розганяли протестувальників на проспекті Шота Руставелі водометами та сльозогінним газом. Як пише в суботу, 7 грудня, "Грузія Online", приводом стало використання демонстрантами піротехніки.

За дві з половиною години після початку розгону мітингу біля парламенту майже не залишилося учасників акції, зазначає Telegram-канал Paper Kartuli. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала слова прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який заявив, що насильство на вулицях Тбілісі припинилося. "Брехня і цинізм! Якщо "насильство на вулицях припинилося", то в чому сенс сьогоднішнього жорстокого розгону? Викрадення дітей у матерів? Помста жінкам?", - написала вона у соціальній мережі Х. 

Причина протестів у Грузії

Масові акції протесту в Грузії спровоковані відмовою урядом після парламентських виборів, на яких переможцем оголосили проросійську партію "Грузинська мрія", від переговорів про вступ країни до Європейського Союзу

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Грузинський опозиціонер Ніка Гварамія у Тбілісі 4 грудня 2024 року

У Грузії затримують лідерів опозиції

У Грузії затримують лідерів опозиції

У Тбілісі силовики затримали та побили лідера "Коаліції за зміни" Ніку Гварамію, а також одного з лідерів опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Олександра Елісашвілі. В офісах низки опозиційних партій відбулися обшуки.
Політика5 грудня 2024 р.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе

Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію українського Майдану

Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію українського Майдану

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за насильство на акціях протесту у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру". Тим часом в низці міст люди знову збираються на акції протесту.
Політика30 листопада 2024 р.
Акція протесту у Тбілісі 3 грудня 2024

Україна запровадила санкції проти проросійської влади Грузії

Україна запровадила санкції проти проросійської влади Грузії

Володимир Зеленський заявив про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії та закликав Європу і США вчинити так само.
Політика5 грудня 2024 р.
Більше публікацій