107 мігрантів врятували при спробі перетнути Ла-Манш

Понад 100 мігрантів врятували в середу, 25 грудня, при спробі перетнути Ла-Манш з Франції до Великобританії, повідомляє AFP. За даними французької берегової охорони Prémar, протягом дня було проведено 12 рятувальних операцій, під час яких уздовж узбережжя на півночі Франції було врятовано 107 осіб. Як повідомляється, один з човнів мав проблеми з двигуном.

Ла-Манш є "особливо небезпечною зоною, особливо в зимовий період через ненадійні та перевантажені човни", зазначається в заяві французького відомства.

Рік, що минає, став рекордним за кількістю жертв

З початку року, за офіційними даними, щонайменше 73 мігранти загинули, намагаючись на човнах перетнути Ла-Манш. Таким чином, 2024 рік став роком із найбільшою кількістю жертв за весь період зафіксованих спостережень. Водночас десятки тисяч людей змогли дістатися Великобританії, де уряд у Лондоні оголосив боротьбу з мережами перевізників нелегальних мігрантів.