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1000 днів війни: Європарламент заслухає Зеленського

Євгенія Наконечна
12 листопада 2024 р.

19 листопада Європейський парламент проведе спеціальну сесію з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України та заслухає звернення Володимира Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський та голова Європарламенту Роберта Мецола в Європарламенті, Брюссель, 9 лютого 2023 року
Президент України Володимир Зеленський з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Європарламенті у Брюсселі (фото з архіву)Фото: Ukrainian Presidentia/Zuma/IMAGO

Європейський парламент проведе 19 листопада спеціальну сесію, на якій до депутатів у режимі відеозв'язку звернеться український президент Володимир Зеленський з нагоди тисячі днів повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський звернеться до ЄС зі "спеціальною промовою з України"

Голова Європарламенту Роберта Мецола повідомила у вівторок, 12 листопада, що Зеленський виступить зі "спеціальною промовою з України".

Вона також запевнила, що Європейський Союз підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно". Як зауважує агенція AFP, її заява пролунала на тлі побоювань щодо можливого скорочення військової допомоги Україні після обрання Дональда Трампа президентом США.

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