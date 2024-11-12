1000 днів війни: Європарламент заслухає Зеленського

19 листопада Європейський парламент проведе спеціальну сесію з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України та заслухає звернення Володимира Зеленського.

Європейський парламент проведе 19 листопада спеціальну сесію, на якій до депутатів у режимі відеозв'язку звернеться український президент Володимир Зеленський з нагоди тисячі днів повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський звернеться до ЄС зі "спеціальною промовою з України"

Голова Європарламенту Роберта Мецола повідомила у вівторок, 12 листопада, що Зеленський виступить зі "спеціальною промовою з України".

Вона також запевнила, що Європейський Союз підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно". Як зауважує агенція AFP, її заява пролунала на тлі побоювань щодо можливого скорочення військової допомоги Україні після обрання Дональда Трампа президентом США.