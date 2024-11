1000 днів війни: акція солідарності з українцями в Берліні

В центрі Берліна майорять українські прапори. Увечері 19 листопада попри негоду перед російським посольством зібралося близько півтори сотні людей з українськими прапорами. Вони вигукують: "Taurus jetzt!"("Тауруси" негайно!), "Arm Ukraine now" ("Озбройте Україну негайно") і "Russia is the terrorist state" ("Росія - країна-терористка").

Під посольством РФ в Берліні українці і німці провели акцію солідарності з Україною Фото: DW

"Кричатимемо так, щоб почули в посольстві РФ"

Люди зібралися біля посольства РФ в Німеччині на 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Активісти Берліна об'єдналися. Ми стали саме під російським посольством. Ми будемо кричати на нашій демонстрації так, щоб нас було чути там - за стінами (посольства РФ. - Ред.). Звертаємося до Європи по допомогу, бо вже тисячу днів гинуть люди, українці, безневинні діти", - каже в коментарі DW ініціаторка акції Катерина Сербінова з організації Chervona Kalyna Berlin.

Учасники акції прийшли з прапорами України під стіни російського посольства у Берліні Фото: DW

"Тауруси" для України. Негайно!"

Поміж українців, які прийши на акцію, також було й багато німців, які підтримують Україну. Вони наголошують: Німеччина робить недостатньо і підтримують передачу Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, які Київ просить вже тривалий час.

"Німеччина робить недостатньо, сподіваюся, що це ще зміниться (… ) Німеччина мусить відправити Taurus, так, як Франція і Великобританія. Ми не можемо стояти осторонь", - каже DW інженер в галузі енергозабезпечення Карлстен Бьомер (Carlsten Böhmer). Чоловік стоїть з великим українським прапором і каже, що підтримує Україну від моменту повномасштабного вторгнення Росії. Він додає, що декілька разів відвідав Україну під час війни.

"Я підтримую відправку Taurus. Але йдеться не про ту чи іншу систему. Taurus не змінять принципово хід війни. Важливо, щоб ми зараз для нашої власної безпеки, і, в першу чергу, України, дали засоби, які вона зараз потребує. Ракети, танки, боєприпаси …", - каже в коментарі DW політичний консультант Саша Мюллер.

Читайте також: Зеленський закликав Шольца надати Україні далекобійну зброю

Написати листа військовополоненим

Учасники акції принесли й плакати з зображеннями військовополонених. Організатори закликали демонстрантів також підтримати акцію "Листи надії" - написати листа військовополоненим або цивільним українцям. Для цього біля імпровізованої сцени стояла скринька, де охочі могли написати послання українцям зі словами підтримки. За словами організаторів, листи можна буде також написати онлайн до 10 грудня.

Учасники акції принесли плакати з зображеннями військовополонених, щоб ще раз привернути увагу до необхідності їхнього звільнення Фото: DW

Акції солідарності на різних континентах

Зібрання в Берліні організувала організація Chervona Kalyna Berlin за підтримки української платформи Strichka. Представники платформи називають себе "спільнотою українців, які діють за кордоном".

Платформа анонсувала акції з нагоди 1000 днів повномасштабної війни в період з 15 до 27 листопада в різних містах Німеччини, а також в Естонії, Фінляндії, Іспанії, Італії, США, Перу, Словаччині. Strichka також планує влаштувати провести заходи на українській антарктичній станції "Академік Вернадський".