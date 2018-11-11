100 років після Першої світової: наслідки для України та Європи (відео)

11 листопада 1918 року закінчилася Перша світова війна. Загинули мільйони людей, а карта світу назавжди змінилася. Зокрема і на українських теренах.
Під час Першої світової українці воювали в арміях Російської та Австро-Угорської імперій (на фото - військовополонені російської армії у Галичині)
На той час це був найбільший конфлікт в історії людства. Щохвилини війна забирала життя 4 солдатів, не кажучи вже про поранених. Сто років тому закінчилася Перша світова. Які наслідки ця війна мала для Східної Європи? Що Україна здобула, а що втратила, чи, можливо, одночасно: і здобула, і втратила?
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