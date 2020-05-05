100 днів з коронавірусом: як Німеччина справляється з пандемією

Потрібно просто порівняти сухі цифри, щоб зробити певні висновки. У Німеччині за 100 днів від початку пандемії на 100 тисяч населення були зафіксовані в середньому 8 смертельних випадків внаслідок пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом SARS- CoV-2. У США цей показник дорівнює 20, у Великій Британії - 43, в Іспанії - 54.

За словами голови Інституту Роберта Коха (RKI) Лотара Вілера (Lothar Wieler), населення ФРН і сьогодні добре захищене від коронавірусу. Цей інститут є своєрідним медичним відомством, яке підпорядковане Федеральному міністерству охорони здоров'я Німеччини.

Берлін своєчасно вжив заходів проти коронавірусу

У порівнянні з іншими країнами, ФРН відносно рано, а не тоді, коли було вже багато інфікованих, відреагувала на поширення SARS-CoV-2, зазначає Лотар Вілер. І ці заходи виявились особливо ефективними. Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яку до спричиненої коронавірусом кризи ЗМІ, а також її однопартійці з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) все частіше називали "кульгавою качкою", всерйоз сприйняла загрозу пандемії.

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Меркель терміново звернулася до громадян країни у телевізійному зверненні, проводила пресконференції та пояснювала, що означає пандемія для кожного, як людина, котра має вищу освіту в галузі природничих наук - детально, з усіма графіками і цифрами.

Це було перше звернення Меркель на посаді канцлера не на Новий рік

У той час як лідери інших держав, наприклад, бразильський президент Жаір Болсонару, намагалися видати COVID-19 за звичайний грип, канцлер Німеччини цілеспрямовано, крок за кроком, вела країну до локдауну, координуючи не завжди легкі переговори німецьких політиків на федеральному рівні, на рівні земель і громад.

За кордоном Меркель і обраний нею курс викликав похвалу. Водночас федеральний уряд надав мільярдну допомогу, і не тільки малому і середньому бізнесу. Гроші на це виділили відразу. На відміну від Іспанії або Італії, Німеччині за останні роки вдалося накопичити фінансові ресурси. Федеральне міністерство праці мало подушку безпеки обсягом у 28 мільярдів євро. Як і в часи інших криз, за її допомогою був профінансовий, зокрема, так званий механізм скороченого робочого дня Kurzarbeit, що був запущений, щоб не допустити підвищення рівня безробіття.

Наради уряду ФРН з земельними урядами стали звичним явищем під час коронавірусної кризи

Як під час пандемії функціонує система охорони здоров'я ФРН?

Паралельно вся система охорони здоров'я країни була приведена в готовність приймати дедалі більшу кількість пацієнтів. Хоча Німеччина, на відміну від інших країн, і без того мала достатню кількість ліжко-місць для пацієнтів в палатах інтенсивної терапії, їх було створено ще більше. Лікарні отримували компенсації, якщо їм вдавалося підготувати резервні місця для пацієнтів з COVID-19, відклавши інші, нетермінові, операції. Було створено федеральний реєстр. Зі щоденних зведень, опублікованих Інститутом Роберта Коха, можна було дізнатися, скільки ліжко-місць в палатах інтенсивної терапії зайнято, а скільки - вільно.

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Досить швидко з'явилися можливості для проведення тестування пацієнтів з підозрами на СОVID-19. За таких умов децентралізована структура системи охорони здоров'я Німеччини продемонструвала свої переваги. На федеральному рівні розроблялися загальні правила, на місцевому - здійснювалося планування і забезпечувалася фінансова свобода.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що він відчув певне полегшення, оскільки весь тягар відповідальності за прийняті рішення ліг не на одні плечі, а був розподілений також між міністрами охорони здоров'я федеральних земель і 400 медичними відомствами в громадах. Це - перевага федеральної держави.

Бонн поступово повертається до нормального життя

Чому в Німеччині не було жорстких обмежень?

Дослідник громадської думки, автор книг і радник федерального уряду Штефан Ґрюневальд (Stephan Grünewald) вважає, що, якщо порівнювати з іншими країнами, то Німеччина добре впорується з нинішньою кризою. Одна з його книг присвячена характерним для німців якостям і рисам характеру. Серед останніх виявилася і та, що за часів пандемії є особливо важливою: "Характерно німецькою рисою є висока дисциплінованість", - констатує Ґрюневальд. Жителі Німеччини дуже швидко показали особисту готовність змінити звичний уклад життя. Подібним чином проявили себе і політики, "структуровано вирішуючи поставлені завдання".

Але це лише одна сторона медалі. Німці, з одного боку, живуть в країні бюрократії, де все регламентовано. З іншого - вони більше за всіх люблять подорожувати. "Ми можемо вжитися з собою лише тоді, коли у нас залишається можливість для втечі через подорожі. Під час пандемії це перетворилося на короткі прогулянки або походи в магазин", - пояснює Ґрюневальд. Така зміна обстановки є дуже важливою для німців, щоб залишатися дисциплінованими.

Без драконівських заборон

В Іспанії, Росії, Італії людям майже повністю заборонили виходити на вулицю під час пандемії. Німеччина не пішла шляхом таких жорстких обмежень, але запровадила суворі правила гігієни: з дотриманням дистанції, обмеженням контактів, а згодом і носінням масок - щоб надати людям можливість виходити з дому, щоб тимчасово відволіктися від незвичного стану речей.

Результати соцопитувань показали, що абсолютна більшість населення ФРН дотримувались всіх цих заходів. І ситуація в перші тижні залишалася майже незмінною. Крім цього, простежувалося зростання підтримки християнських демократів, що входять до коаліції. Майже 40 відсотків населення зараз підтримують ХДС - партію Меркель і Шпана. Такого результату у німецьких консерваторів не було впродовж декількох попередніх років.

Очільнику МОЗ Німеччини Єнсу Шпану не доводиться нести всю відповідальність за подолання кризи через федеральний устрій країни

Але останнім часом настрої змінюються. Опозиційні партії критикують заходи уряду і підігрівають суспільні дебати аргументами про те, що локдаун був занадто суворим і завдав шкоди економіці країни. Деякі федеральні землі вирішили послабити запроваджені раніше обмеження. Експерти з Інституту Роберта Коха це підтримують. "Адже політики на місцях краще знають, які заходи вживати, щоб число інфікованих знову не почало зростати", - погоджується Лотар Вілер.

Новий досвід для жителів Німеччини

"Після того як на початку кризи німці проявили згуртованість, зараз спостерігається зростання поляризації суспільства", - продовжує Ґрюневальд. Очолюваний ним Інститут Райнґольда (Rheingold-Institut) проводить дослідження, присвячене переможцям і переможеним під час нинішньої кризи.

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Хтось впорався з ситуацією дуже добре, а хтось каже, що почувається так, немов пройшов крізь чистилище. Суперництво, заздрість, питання справедливості зараз виявилися дуже чутливими. У деяких містах Німеччини, наприклад в Берліні, тривають вуличні протести не тільки езотериків, прихильників теорій змови, що представляють як лівий, так і правий табір, а й політичних екстремістів.

Утім, загалом, за останні тижні Німеччина проявила себе як дисциплінована країна, громадяни якої дуже винахідливо відреагували на радикальні зміни в їхньому житті. Сусіди, які раніше бачили один одного вкрай рідко і поспіхом, зараз ведуть один з одним довгі бесіди в коридорах і на сходових майданчиках, наче давні знайомі. З'явилося багато добровольчих громадських ініціатив, спрямованих на допомогу хворим і літнім людям.

Ресторани пропонують їжу і напої "з собою" - від шніцелів до коктейлів. А речі, які багатьом здавалися банальними, - прогулянки, робота в саду і городі, настільні ігри - зараз досягли піку популярності, каже голова Інституту Райнґольда. Цей новий досвід, який люди здобули під час пандемії, - обходитися малим - стане їм в пригоді і після того як криза закінчиться, впевнений Штефан Ґрюневальд.