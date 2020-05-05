 100 днів з коронавірусом: як Німеччина справляється з пандемією | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

100 днів з коронавірусом: як Німеччина справляється з пандемією

Німеччина, у порівнянні з іншими країнами, вчасно почала вживати заходів для боротьби з коронавірусом і, судячи з усього, успішно справляється з нинішньою кризою. Як німцям це вдається?

Ця пара з Дюссельдорфа виріша відсвяткувати весілля попри пандемію COVID-19

Ця пара з Дюссельдорфа виріша відсвяткувати весілля попри пандемію COVID-19

Потрібно просто порівняти сухі цифри, щоб зробити певні висновки. У Німеччині за 100 днів від початку пандемії на 100 тисяч населення були зафіксовані в середньому 8 смертельних випадків внаслідок пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом SARS- CoV-2. У США цей показник дорівнює 20, у Великій Британії - 43, в Іспанії - 54.

За словами голови Інституту Роберта Коха (RKI) Лотара Вілера (Lothar Wieler), населення ФРН і сьогодні добре захищене від коронавірусу. Цей інститут є своєрідним медичним відомством, яке підпорядковане Федеральному міністерству охорони здоров'я Німеччини.

Берлін своєчасно вжив заходів проти коронавірусу

У порівнянні з іншими країнами, ФРН відносно рано, а не тоді, коли було вже багато інфікованих, відреагувала на поширення SARS-CoV-2, зазначає Лотар Вілер. І ці заходи виявились особливо ефективними. Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яку до спричиненої коронавірусом кризи ЗМІ, а також її однопартійці з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) все частіше називали "кульгавою качкою", всерйоз сприйняла загрозу пандемії.

Читайте також: Коментар: Коронавірус у Німеччині - карантин знімається, вірус залишається

Меркель терміново звернулася до громадян країни у телевізійному зверненні, проводила пресконференції та пояснювала, що означає пандемія для кожного, як людина, котра має вищу освіту в галузі природничих наук - детально, з усіма графіками і цифрами.

Це було перше звернення Меркель на посаді канцлера не на Новий рік

Це було перше звернення Меркель на посаді канцлера не на Новий рік

У той час як лідери інших держав, наприклад, бразильський президент Жаір Болсонару, намагалися видати COVID-19 за звичайний грип, канцлер Німеччини цілеспрямовано, крок за кроком, вела країну до локдауну, координуючи не завжди легкі переговори німецьких політиків на федеральному рівні, на рівні земель і громад.

За кордоном Меркель і обраний нею курс викликав похвалу. Водночас федеральний уряд надав мільярдну допомогу, і не тільки малому і середньому бізнесу. Гроші на це виділили відразу. На відміну від Іспанії або Італії, Німеччині за останні роки вдалося накопичити фінансові ресурси. Федеральне міністерство праці мало подушку безпеки обсягом у 28 мільярдів євро. Як і в часи інших криз, за її допомогою був профінансовий, зокрема, так званий механізм скороченого робочого дня Kurzarbeit, що був запущений, щоб не допустити підвищення рівня безробіття.

Наради уряду ФРН з земельними урядами стали звичним явищем під час коронавірусної кризи

Наради уряду ФРН з земельними урядами стали звичним явищем під час коронавірусної кризи

Як під час пандемії функціонує система охорони здоров'я ФРН?

Паралельно вся система охорони здоров'я країни була приведена в готовність приймати дедалі більшу кількість пацієнтів. Хоча Німеччина, на відміну від інших країн, і без того мала достатню кількість ліжко-місць для пацієнтів в палатах інтенсивної терапії, їх було створено ще більше. Лікарні отримували компенсації, якщо їм вдавалося підготувати резервні місця для пацієнтів з COVID-19, відклавши інші, нетермінові, операції. Було створено федеральний реєстр. Зі щоденних зведень, опублікованих Інститутом Роберта Коха, можна було дізнатися, скільки ліжко-місць в палатах інтенсивної терапії зайнято, а скільки - вільно.

Читайте також: Коронавірус в Грузії: як в країні запобігли спалаху епідемії COVID-19 після Великодня

Досить швидко з'явилися можливості для проведення тестування пацієнтів з підозрами на СОVID-19. За таких умов децентралізована структура системи охорони здоров'я Німеччини продемонструвала свої переваги. На федеральному рівні розроблялися загальні правила, на місцевому - здійснювалося планування і забезпечувалася фінансова свобода.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що він відчув певне полегшення, оскільки весь тягар відповідальності за прийняті рішення ліг не на одні плечі, а був розподілений також між міністрами охорони здоров'я федеральних земель і 400 медичними відомствами в громадах. Це - перевага федеральної держави.

Бонн поступово повертається до нормального життя

Бонн поступово повертається до нормального життя

Чому в Німеччині не було жорстких обмежень?

Дослідник громадської думки, автор книг і радник федерального уряду Штефан Ґрюневальд (Stephan Grünewald) вважає, що, якщо порівнювати з іншими країнами, то Німеччина добре впорується з нинішньою кризою. Одна з його книг присвячена характерним для німців якостям і рисам характеру. Серед останніх виявилася і та, що за часів пандемії є особливо важливою: "Характерно німецькою рисою є висока дисциплінованість", - констатує Ґрюневальд. Жителі Німеччини дуже швидко показали особисту готовність змінити звичний уклад життя. Подібним чином проявили себе і політики, "структуровано вирішуючи поставлені завдання".

Але це лише одна сторона медалі. Німці, з одного боку, живуть в країні бюрократії, де все регламентовано. З іншого - вони більше за всіх люблять подорожувати. "Ми можемо вжитися з собою лише тоді, коли у нас залишається можливість для втечі через подорожі. Під час пандемії це перетворилося на короткі прогулянки або походи в магазин", - пояснює Ґрюневальд. Така зміна обстановки є дуже важливою для німців, щоб залишатися дисциплінованими.

Без драконівських заборон

В Іспанії, Росії, Італії людям майже повністю заборонили виходити на вулицю під час пандемії. Німеччина не пішла шляхом таких жорстких обмежень, але запровадила суворі правила гігієни: з дотриманням дистанції, обмеженням контактів, а згодом і носінням масок - щоб надати людям можливість виходити з дому, щоб тимчасово відволіктися від незвичного стану речей.

Результати соцопитувань показали, що абсолютна більшість населення ФРН дотримувались всіх цих заходів. І ситуація в перші тижні залишалася майже незмінною. Крім цього, простежувалося зростання підтримки християнських демократів, що входять до коаліції. Майже 40 відсотків населення зараз підтримують ХДС - партію Меркель і Шпана. Такого результату у німецьких консерваторів не було впродовж декількох попередніх років.

Очільнику МОЗ Німеччини Єнсу Шпану не доводиться нести всю відповідальність за подолання кризи через федеральний устрій країни

Очільнику МОЗ Німеччини Єнсу Шпану не доводиться нести всю відповідальність за подолання кризи через федеральний устрій країни

Але останнім часом настрої змінюються. Опозиційні партії критикують заходи уряду і підігрівають суспільні дебати аргументами про те, що локдаун був занадто суворим і завдав шкоди економіці країни. Деякі федеральні землі вирішили послабити запроваджені раніше обмеження. Експерти з Інституту Роберта Коха це підтримують. "Адже політики на місцях краще знають, які заходи вживати, щоб число інфікованих знову не почало зростати", - погоджується Лотар Вілер.

Новий досвід для жителів Німеччини

"Після того як на початку кризи німці проявили згуртованість, зараз спостерігається зростання поляризації суспільства", - продовжує Ґрюневальд. Очолюваний ним Інститут Райнґольда (Rheingold-Institut) проводить дослідження, присвячене переможцям і переможеним під час нинішньої кризи.

Читайте також: У пошуках вакцини від коронавірусу: що нового?

Хтось впорався з ситуацією дуже добре, а хтось каже, що почувається так, немов пройшов крізь чистилище. Суперництво, заздрість, питання справедливості зараз виявилися дуже чутливими. У деяких містах Німеччини, наприклад в Берліні, тривають вуличні протести не тільки езотериків, прихильників теорій змови, що представляють як лівий, так і правий табір, а й політичних екстремістів.

Утім, загалом, за останні тижні Німеччина проявила себе як дисциплінована країна, громадяни якої дуже винахідливо відреагували на радикальні зміни в їхньому житті. Сусіди, які раніше бачили один одного вкрай рідко і поспіхом, зараз ведуть один з одним довгі бесіди в коридорах і на сходових майданчиках, наче давні знайомі. З'явилося багато добровольчих громадських ініціатив, спрямованих на допомогу хворим і літнім людям.

Ресторани пропонують їжу і напої "з собою" - від шніцелів до коктейлів. А речі, які багатьом здавалися банальними, - прогулянки, робота в саду і городі, настільні ігри - зараз досягли піку популярності, каже голова Інституту Райнґольда. Цей новий досвід, який люди здобули під час пандемії, - обходитися малим - стане їм в пригоді і після того як криза закінчиться, впевнений Штефан Ґрюневальд.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


DW.COM

У Німеччині продовжують скасовувати карантинні обмеження

Уряд ФРН та керівництво федеральних земель домовилися про подальше послаблення карантинних обмежень в країні, запроваджених через епідемію COVID-19. Матчі Бундесліги відновляться 15 травня. (06.05.2020)  

Карантин сприяв відродженню автокінотеатрів, але не в Україні 

Карантинні обмеження призвели до відродження старих традицій. Наприклад, у Німеччині справжній ренесанс переживають автокінотеатри. В Україні ситуація з автокінотеатрами не така оптимістична. (04.05.2020)  

Пандемія COVID-19: як у Європі пом'якшують карантин

Карантин та обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу залишили без роботи мільйони людей і сповільнили економіку. Тепер у багатьох країнах Європи послаблюють карантин. Деталі - в огляді DW. (05.05.2020)  

У Німеччині відкрилися перукарні, музеї та зоопарки

Багато федеральних земель відкрили також торгові центри. До шкіл повертаються учні передостанніх і четвертих класів. (04.05.2020)  

Також за темою

Deutschland Corona-Pandemie | Stuttgart

Паспорт імунітету: допомога медицині чи засіб дискримінації? 05.05.2020

У Німеччині можуть запровадити спеціальні довідки для тих, хто перехворів COVID-19. Німецькі ЗМІ і опозиція попереджають про можливі загрозу особистим свободам і дискримінацію на ринку праці.

Jens Spahn Bundesgesundheitsminister

Глава МОЗ Німеччини: Розробка вакцини проти коронавірусу може тривати роки 03.05.2020

На розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти ще роки, вважає міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. За його словами, в процесі досліджень можливі й невдачі.

Coronavirus - Deutschland Abstandsregeln

Коментар: Коронавірус у Німеччині - карантин знімається, вірус залишається 07.05.2020

Тиск земельних урядів на федеральний уряд у Німеччині обернувся частковим зняттям жорстких карантинних обмежень у країні. Наслідки такого кроку тепер залежать від кожного, вважає Єнс Турау.

Реклама

Докладно

Ця пара з Дюссельдорфа виріша відсвяткувати весілля попри пандемію COVID-19

Як Німеччина справляється з пандемією

Німеччина, судячи з усього, успішно справляється з нинішньою кризою. Як німцям це вдається?  

Німеччина, автомобільна індустрія

У ФРН у березні рекордно обвалилося промислове виробництво

Через локдаун промислове виробництво в Німеччині скоротилося на 9,2 відсотка. Це найглибше падіння з 1991 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  