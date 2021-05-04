100 днів без Трампа: яка тепер допомога США Україні (відео)

Адміністрація президента США Джо Байдена приділяє велику увагу Україні. Але що конкретно вдалося його команді за перші 100 днів на посаді? І яких імпульсів Україні чекати від США?
5-6 травня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відвідує Україну в межах свого європейського турне. Президент Джо Байден не раз давав зрозуміти, що Україна буде одним із пріоритетів американської зовнішньої політики. Але чого конкретно вдалося досягти за перші 100 днів новій владі? Чому такий важливий візит Блінкена до Києва? І яких імпульсів Україні ще чекати від США? Дивіться у сюжеті DW:
Попри стягнення російських військ на кордони з Україною, немає нових санкцій проти "Північного потоку-2". Чому? І що нині відбувається з наземною інфраструктурою для нього в Німеччині?
У Євросоюзі, НАТО та США не забарилися з реакціями на повідомлення про додаткові війська Росії біля кордонів з Україною. DW розбиралась, чи варто Україні розраховувати на щось більше, ніж заяви про "занепокоєння".