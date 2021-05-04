100 днів без Трампа: яка тепер допомога США Україні (відео)

5-6 травня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відвідує Україну в межах свого європейського турне. Президент Джо Байден не раз давав зрозуміти, що Україна буде одним із пріоритетів американської зовнішньої політики. Але чого конкретно вдалося досягти за перші 100 днів новій владі? Чому такий важливий візит Блінкена до Києва? І яких імпульсів Україні ще чекати від США? Дивіться у сюжеті DW: