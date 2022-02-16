10 мільйонам українців проіндексують пенсії з березня

З березня понад десятьом мільйонам українців проіндексують пенсії. Таке рішення на засіданні в середу, 16 лютого, ухвалив Кабінет міністрів України.

"З 1 березня на 14 відсотків буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляється на сайті Кабміну, вісім мільйонів українців отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року: найменший розмір підвищення становитиме 100 гривень, середній - 360 гривень.

2,2 мільйона людей, старших за 75 років, отримають підвищені щомісячні компенсації додатково до пенсії: пенсіонерам від 75 до 80 років виплачуватимуть 456 гривень замість 400, а старшим 80 років - 570 гривень замість 500.

Вперше за новим принципом збільшать пенсії військовим: пів мільйона з них отримають в середньому на 705 гривень більше виплат.

Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції середній розмір підвищення пенсій складе 1100 гривень.

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Страхові пенсії

Також із березня буде встановлена доплата для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм призначили протягом останніх трьох років.

Мільйону таких людей, страхові пенсії яких не підпадали під індексацію з цієї причини, з березня щомісячно доплачуватимуть 135 гривень. Ці виплати будуть додатковими до 100 гривень, які їм встановили минулого року.

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Соцвиплати вразливим групам населення

Крім того, за рішенням уряду проіндексують так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні через підвищення прожиткового мінімуму.

На 366 гривень буде вищою мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів віком від 60 до 65 років з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 - для чоловіків), а також для людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію.

На 166 гривень підвищиться мінімальна виплата для непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію, для одержувачів державної соціальної допомоги з інвалідністю, для одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Також на 400 гривень збільшили розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку, яка виховується в багатодітній родині.

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