10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі (фотогалерея)

Вашій увазі представляємо низку німецькомовних романів, котрі існують також в українському перекладі. Ці десять книжок варто прочитати.
Історія "занепаду однієї родини" - гордовитої династії торговців. Нещасні діти, шлюби за розрахунком, крах мрій та ідеалів… Томас Манн створив суспільну панораму ХІХ століття. (07.12.2018)
"Бляшаний барабан" Ґюнтера Ґрасса мав ефект бомби. Це історія двох світових воєн і ХХ століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х років. (10.12.2018)
На перший погляд, роман "Деміан" Германа Гессе - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. (08.12.2018)
Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано більш ніж 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Еріх Марія Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали? (09.12.2018)
Низка видавництв спочатку відхилили рукопис. Згодом цей роман став міжнародним бестселером. 20 мільйонів примірників, переклади на 50 мов світу. У чому таємниця успіху "Парфумів" німецького письменника Патріка Зюскінда? (11.12.2018)
Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. (12.12.2018)
Фантастична "чорнильна трилогія" для молоді зробила німецьку авторку Корнелію Функе всесвітньо відомою письменницею. Її романи - про карколомні пригоди, які обертаються навколо книжок. (13.12.2018)
У дачному будинку біля озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини. (14.12.2018)
Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання. (15.12.2018)