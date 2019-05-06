10 дивних клубів за інтересами, до яких можна долучитися в Німеччині (фотогалерея)

Модне дозвілля німецької молоді

Сепак Такро

Це не футбол і не теніс. Сепак Такро - так називається популярна в країнах Азії гра в м’яча, схожа на волейбол, але для гри тут використовують не руки, а ноги й голову. У Німеччині вона ще не дуже відома, але піонери цього спорту вже продемонстрували на берлінській виставці свою майстерність.