10 дивних клубів за інтересами, до яких можна долучитися в Німеччині (фотогалерея)
Шукаєте незвичайне об'єднання, щоб долучитись до нього? У Німеччині до клубної діяльності ставляться серйозно - і мають про запас кілька десятків креативних пропозицій. У добірці DW - 10 найоригінальніших.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Косарі з екологічною свідомістю
Члени "Спілки косарів Німеччини" вірять у повернення коси - екологічної альтернативи газонокосаркам. Для членів клубу косіння не тільки свого роду спорт, але й медитація. Об'єднання організовує курси для опанування техніки косіння та групової роботи на природі.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Товариство велетнів
Найвища жива людина світу (Султан Кьозен, зріст 2,51 м, на фото з найнижчим у світі до його смерті у 2015 році Чандром Бахадур Дангі) є почесним членом "Клубу велетнів". До нього приймають жінок, які мають зріст від 1,80 метра, та чоловіків, вищих за 1,90 м. Клуб має партнерів по всьому світу.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Солодка пристрасть
Тому, хто п'є каву без цукру, членство у цьому клубі даватиметься легко і безтурботно. Колекціонери цукрових пакетиків поклали свою пристрасть в основу клубної діяльності. Ральф Шредер з Нижньої Саксонії у 2013 році навіть потрапив у Книгу рекордів Гінеса - тоді його колекція налічувала 14502 пакетиків цукру.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Автівочка Bobby назавжди
Класичну дитячу забавку Bobby-Car винайшли у Німеччині у 1972 році. Ця машинка з кермом дуже популярна серед малечі. Однак на початку 1990-х кілька дорослих чоловіків вирішили випробувати Bobby-Car на міцність, ганяючи ними по крутих вулицях. В 2018 році на автівочці навіть встановили швидкісний рекорд, розігнавши її до 119 км/год. Про це повідомило "Спортивне товариство Bobby-Car".
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Іменем макаронів
Навіть якщо у більшості країн її офіційно не визнають, Церква Летючого локшинного монстра (FSM), у них діє і має багато вірян. Божество пастафариянства є частиною релігійної пародії американського фізика Боббі Хендерсона. Містечко Темплін, що неподалік від Берліна, здобуло світову славу, коли у ньому оголосили про проведення щоп'ятниці макаронних служб.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Джаггер - спорт для знавців
Джаггер - новий неофіційний вид спорту, винайдений для австралійської стрічки "Кров героїв" у 1989 році. У постапокаліптичному фільмі ця гра доволі жорстка, бо в ній забавляються черепом собаки. У варіанті, поширеному нині в Австралії та Німеччині, оснащені спеціальною "зброєю" гравці однієї команди мають закинути у "ворота" суперників "джаг", вироблений з пенопласту.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Клуб вусачів та бороданів
Вуса та бороди завжди вражають тих, хто їх не носить. Тож не дивно, що й у Німеччині вусачі та бородачі об'єднуються, щоб показати свої принади. На фото праворуч - кількаразовий чемпіон Німеччини Юрґен Буркгардт. Він заснував товариство "Красиві вуса".
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Сміхойога
Сміятись - на користь здоров'ю, переконані прихильники сміхойоги. В Німеччині діють сотні разноманітних клубів сміху, у яких люди збираються винятково з метою разом пореготати і погигигати. До речі, 5 травня - Всесвітній день сміху.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
"Пукай вільно"
Насправді члени товариства "Пукай вільно" ставляться до себе не надто серйозно. Вони реєстрували у Північному Рейні-Вестфалії карнавальне об'єднання, тож вигадали собі цю назву заради забави. Однак у 2004 році багаторічний голова товариства - за сумісництвом місцевий політик - втрапив у халепу. Коли чиновники взнали про його статус у "Пукай вільно", то зажадали його відставки з усіх посад.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Зайці, які ганяють
"Вуличні бійці" з'явились у Німеччині як найбільше товариство мотоциклістів, які займаються соціальними проектами. Вбрані як рожеві зайчики, ці байкери збирають пожертви та організують доброчинні акції. Об'єднання настільки популярне серед тих, хто має мотоцикли, що рожеві зайці трапляються в Німеччині повсюди.
Автор: Елізабет Ґренір
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Косарі з екологічною свідомістю
Члени "Спілки косарів Німеччини" вірять у повернення коси - екологічної альтернативи газонокосаркам. Для членів клубу косіння не тільки свого роду спорт, але й медитація. Об'єднання організовує курси для опанування техніки косіння та групової роботи на природі.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Товариство велетнів
Найвища жива людина світу (Султан Кьозен, зріст 2,51 м, на фото з найнижчим у світі до його смерті у 2015 році Чандром Бахадур Дангі) є почесним членом "Клубу велетнів". До нього приймають жінок, які мають зріст від 1,80 метра, та чоловіків, вищих за 1,90 м. Клуб має партнерів по всьому світу.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Солодка пристрасть
Тому, хто п'є каву без цукру, членство у цьому клубі даватиметься легко і безтурботно. Колекціонери цукрових пакетиків поклали свою пристрасть в основу клубної діяльності. Ральф Шредер з Нижньої Саксонії у 2013 році навіть потрапив у Книгу рекордів Гінеса - тоді його колекція налічувала 14502 пакетиків цукру.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Автівочка Bobby назавжди
Класичну дитячу забавку Bobby-Car винайшли у Німеччині у 1972 році. Ця машинка з кермом дуже популярна серед малечі. Однак на початку 1990-х кілька дорослих чоловіків вирішили випробувати Bobby-Car на міцність, ганяючи ними по крутих вулицях. В 2018 році на автівочці навіть встановили швидкісний рекорд, розігнавши її до 119 км/год. Про це повідомило "Спортивне товариство Bobby-Car".
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Іменем макаронів
Навіть якщо у більшості країн її офіційно не визнають, Церква Летючого локшинного монстра (FSM), у них діє і має багато вірян. Божество пастафариянства є частиною релігійної пародії американського фізика Боббі Хендерсона. Містечко Темплін, що неподалік від Берліна, здобуло світову славу, коли у ньому оголосили про проведення щоп'ятниці макаронних служб.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Джаггер - спорт для знавців
Джаггер - новий неофіційний вид спорту, винайдений для австралійської стрічки "Кров героїв" у 1989 році. У постапокаліптичному фільмі ця гра доволі жорстка, бо в ній забавляються черепом собаки. У варіанті, поширеному нині в Австралії та Німеччині, оснащені спеціальною "зброєю" гравці однієї команди мають закинути у "ворота" суперників "джаг", вироблений з пенопласту.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Клуб вусачів та бороданів
Вуса та бороди завжди вражають тих, хто їх не носить. Тож не дивно, що й у Німеччині вусачі та бородачі об'єднуються, щоб показати свої принади. На фото праворуч - кількаразовий чемпіон Німеччини Юрґен Буркгардт. Він заснував товариство "Красиві вуса".
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Сміхойога
Сміятись - на користь здоров'ю, переконані прихильники сміхойоги. В Німеччині діють сотні разноманітних клубів сміху, у яких люди збираються винятково з метою разом пореготати і погигигати. До речі, 5 травня - Всесвітній день сміху.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
"Пукай вільно"
Насправді члени товариства "Пукай вільно" ставляться до себе не надто серйозно. Вони реєстрували у Північному Рейні-Вестфалії карнавальне об'єднання, тож вигадали собі цю назву заради забави. Однак у 2004 році багаторічний голова товариства - за сумісництвом місцевий політик - втрапив у халепу. Коли чиновники взнали про його статус у "Пукай вільно", то зажадали його відставки з усіх посад.
10 дивних клубів, до яких можна приєднатися в Німеччині
Зайці, які ганяють
"Вуличні бійці" з'явились у Німеччині як найбільше товариство мотоциклістів, які займаються соціальними проектами. Вбрані як рожеві зайчики, ці байкери збирають пожертви та організують доброчинні акції. Об'єднання настільки популярне серед тих, хто має мотоцикли, що рожеві зайці трапляються в Німеччині повсюди.
Автор: Елізабет Ґренір
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Модне дозвілля німецької молоді
Ролики чи слеклайн?
Раніше були ролики та в’язання, нині - слеклайн або комп’ютерні ігри. Молодіжні уподобання, як проводити свій вільний час, постійно змінюються. Один з нових трендів - гімнастика на свіжому повітрі. Такі заняття можна побачити на галявинах на березі Рейну неподалік від Deutsche Welle.
Модне дозвілля німецької молоді
Паркур
На молодіжній виставці «YOU» в Берліні щороку можна побачити нові тренди дозвілля молоді. Приміром, паркур. Для занять цим спортом не потрібне дороге обладнання - достатньо лише тіла, яке "креативно" пересувається містом, використовуючи різні акробатичні елементи, аби подолати перешкоди на шляху, що виконують роль спортивних снарядів.
Модне дозвілля німецької молоді
Сепак Такро
Це не футбол і не теніс. Сепак Такро - так називається популярна в країнах Азії гра в м’яча, схожа на волейбол, але для гри тут використовують не руки, а ноги й голову. У Німеччині вона ще не дуже відома, але піонери цього спорту вже продемонстрували на берлінській виставці свою майстерність.
Модне дозвілля німецької молоді
Слеклайн
Погода в Німеччині поволі стає по-справжньому літньою. Тож, у парках, як тут, в Англійському саду в Мюнхені, нерідко можна побачити натягнуті між деревами канати та людей, які спритно вправляються на них. А особливі відчайдухи натягують канати між багатоповерхівками.
Модне дозвілля німецької молоді
Маунтингбайкінг
Цей тренд має в Німеччині десятирічну історію і вже встиг полюбитися прихильникам так само, як їзда на скейтборді чи серфінг. Популярне хобі, але не з дешевих: на якісний велосипед треба витратити близько тисячі євро. Та й цікавий гірський спуск знайдеш не де завгодно.
Модне дозвілля німецької молоді
Альпінізм
Там, де нема гір, можна створити штучні. Принаймні так функціонує більшість тренувань для скелелазів-любителів. Спеціально обладнані зали існують у кожному великому місті.
Модне дозвілля німецької молоді
В’язання
Що робити за поганої погоди? А чому б не в’язати? Якщо це звучить занадто старомодно, то просто назвіть по-новому - ніттинг (knitting). Молодь охоче збирається докупи, аби створити щось своїми руками. А дехто сприймає це як своєрідний протест проти масового промислового виробництва. Умільці в’яжуть не лише елементи одягу, але й "вбрання" для мобілок, ніжок столів або дерев.
Модне дозвілля німецької молоді
Порубаємося в комп’ютер!
Багато німецької молоді віддають перевагу зависанню в інтернеті - на комп'ютерах або смартфонах. Дехто з батьків зовсім не радіє такому заняттю своїх чад. А от ігрова індустрія тішиться встановленню нових і нових рекордів продажів.
Модне дозвілля німецької молоді
Кастинг-шоу
Медії, зокрема телевізор, відіграють, звісно, далеко не останню роль у житті молоді. Такі кастинг-шоу, як «Німеччина шукає суперзірку» чи «Наступна топ-модель Німеччини», тинейджери залюбки перегляють у невеликих компаніях. Дехто є справжнім фанатом новоспечених "телегероїв", і їхня головна розвага - якомога більше подорожувати за своїми кумирами.
Модне дозвілля німецької молоді
Літні фестивалі
Ще 20 років тому Німеччина не могла похвалитися таким розмаїттям музичних фестивалів, як тепер. Молодь мандрує зі своїми наметами на такі збіговиська з травня по вересень. Лише на фестиваль "Rock im Park" у Нюрнбергу зібралося близько 70 тисяч фанів.
Модне дозвілля німецької молоді
Танці аж до ранку
За відсутності фестивалів завжди є можливість піти у нічний клуб. 16-річні в Німеччині можуть залишатися на дискотеці до півночі. На цій світлині молоді люди "відриваються" у "Club Adagio" в Берліні.
Автор: Клаус Янсен, Євген Каранов
П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників
Послуги спа для собак
Досвідчені терапевти вважають, що собаки можуть страждати від стресу так само, як і люди. Спеціальні будинки відпочинку для собак, такі як Platzhirsch ("Альфа-самець") біля Дюссельдорфа, пропонують чудовий спосіб зняти стрес. Лише за 120 євро собаки можуть цілий вікенд насолоджуватися спа-процедурами, включаючи масаж.
П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників
Собачий серфінг
Питання того, чи подобається собакам застрибувати на дошку для серфінгу та підкорювати хвилі, є спірним. Але деякі власники чотириногих, схоже, у цьому повністю переконані. Спільний із собаками серфінг є популярним, зокрема, у Каліфорнії, але подібне проведення вільного часу псами та їхніми власниками можна зустріти і в Європі.
П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників
Фокуси для собак
Фокусник з Фінляндії Жозе Ахонен може похвалитися понад 34 мільйонами переглядів на його YouTube-каналі з фокусами для собак. Ахонен вважає, що відео є такими популярними й викликають посмішки в людей завдяки чесній та відвертій реакції собак на фокуси. Кращих учасників Ахонену годі й шукати: хто б не хотів мати собак у якості помічників під час шоу з фокусами?
П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників
Собачі танці
Собаки, які танцюють? Так, вони це можуть! Є навіть тандеми за участі людини й собаки, які демонструють танки власної хореографії, такі як кроки вбік або назад, обертання, подавання лапки або стрибки через руки. Власники чотириногих навчають їх реагувати на найменші сигнали свого тіла. Цей собачий вид спорту зародився в США і зараз набуває популярності в Європі.
П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників
Мистецькі виставки для тварин
Під час цих спеціальних мистецьких заходів собаки та коти не мають стояти осторонь. Вони можуть бігати навколо експонатів, які встановлені на рівні їхніх очей, обнюхуючи усе навколо. Подібні виставки проходять, зокрема, у Берліні та Нью-Йорку.