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1 вересня РФ обстріляла понад 100 населених пунктів України

Олександр Куницький
1 вересня 2023 р.

Внаслідок обстрілу Херсонщини загинули двоє чоловіків. Також були обстріляні населені пункти у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

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Наслідки однієї з атак Росії на цивільну інфраструктуру
Наслідки однієї з атак Росії на цивільну інфраструктуруФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Російські війська вдень у п'ятницю, 1 вересня, завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік, який перебував на вулиці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Пізніше, близько 19:00, російські військові обстріляли селище у Білозерській громаді на Херсонщині, повідомили в Офісі генерального прокурора. Внаслідок цього загинув тракторист, а його колега важко травмований та доставлений у лікарню. 

На Дніпропетровщині з боку Росії з артилерії був обстріляний Нікопольський район. "Вдарили по Марганецькій громаді, двічі били по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі. Ніхто з мешканців не постраждав, на щастя", - повідомила 1 вересня Дніпропетровська ОВА.

На Сумщині 1 вересня російські війська обстріляли з артилерії місто Середина-Буда Шосткинського району. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. "Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, об'єкт критичної інфраструктури, п'ять адміністративних будівель та установ, три навчальні заклади, магазини та транспортні засоби. Загалом правоохоронці отримали понад 100 повідомлень про пошкодження майна громадян", - ідется у повідомленні прокуратури. 

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Загалом у цей день російські війська здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це у вечірньому зведенні повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Завдано чотири ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснено 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. 

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Наслідки однієї з атак Росії на цивільну інфраструктуру

1 вересня РФ обстріляла понад 100 населених пунктів України

Конфлікти1 вересня 2023 р.
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