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Церемонія прощання європейських та німецьких політиків з колишнім міністром закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле відбулася в церкві Святих апостолів у Кельні.
Він був політиком, якого цінує Німеччина. Державник, який працював задля об'єднання країни. Дипломат, що здобув світове визнання. На 89-му році життя помер Ганс-Дітріх Ґеншер.
Ґідо Вестервелле - особистість, в якій поєднувалися суперечності. Він сприяв злету лібералів до небачених висот і завів у найглибшу в їхній історії кризу. Особисте вшанування від шеф-редактора DW Александера Кудашеффа.
Туреччина погодилась на пропозицію ЄС прийняти на себе хвилю біженців. Скандал довкола притулку для біженців у Яготині. Українські письменники і теми на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя. Він був одним із перших західних політиків, що приїхали на Майдан підтримати Революцію гідності.
Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя. Останнім часом він проходив курс лікування від лейкемії.
Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле застеріг українську владу від силового придушення протестів. Берлін закликає до політичного діалогу.
Міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле закликав український уряд та сили безпеки активно захищати мирні протести і нагадав українському президентові про відкриті для України двері Європи.
Німецькі ЗМІ пишуть про важливість візиту Ґідо Вестервелле на Майдан і необхідність підтримки мітингувальників. Водночас радять не забувати: частина українців підтримує проросійський курс.
Дводенний візит до Києва міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле почав з участі в конференції міністрів ОБСЄ, зустрічі з лідерами опозиції та зі спілкування з маніфестантами на Майдані Незалежності.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, окрім ролі Альянсу в Афганістані та конфлікту в Сирії, обговорять і протести в Україні, вважає Ґідо Вестервелле.
ЄС не відкликає зроблену Україні пропозицію стосовно "справжнього партнерства", заявив у четвер, 21 листопада, міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле.
Міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле закликав Україну терміново знайти рішення щодо Юлії Тимошенко. "Час спливає", - сказав він перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
Міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле закликає Україну дозволити Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини.
Дипломатичне напруження між США і Німеччиною зростає. Через можливе прослуховування мобільного телефону канцлерки міністр закордонних справ Ґідо Вестервелле викликав американського посла на розмову.
Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле та чільні представники Єврокомісії і Європарламенту на конференції в Києві закликали Україну не згаяти історичний шанс з підписання угоди про асоціацію з ЄС.
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