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Ґідо Вестервелле

У Кельні попрощалися з Ґідо Вестервелле

У Кельні попрощалися з Ґідо Вестервелле 02.04.2016

Церемонія прощання європейських та німецьких політиків з колишнім міністром закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле відбулася в церкві Святих апостолів у Кельні.
Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався

Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався 01.04.2016

Він був політиком, якого цінує Німеччина. Державник, який працював задля об'єднання країни. Дипломат, що здобув світове визнання. На 89-му році життя помер Ганс-Дітріх Ґеншер.
Коментар: Ґідо Вестервелле - людина, яка любила свободу

Коментар: Ґідо Вестервелле - людина, яка любила свободу 18.03.2016

Ґідо Вестервелле - особистість, в якій поєднувалися суперечності. Він сприяв злету лібералів до небачених висот і завів у найглибшу в їхній історії кризу. Особисте вшанування від шеф-редактора DW Александера Кудашеффа.

Українські та європейські дебати довкола мігрантів - DW Новини (18.03.2016) 18.03.2016

Туреччина погодилась на пропозицію ЄС прийняти на себе хвилю біженців. Скандал довкола притулку для біженців у Яготині. Українські письменники і теми на Лейпцизькому книжковому ярмарку.

Помер німецький політик Ґідо Вестервелле (18.03.2016) 18.03.2016

Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя. Він був одним із перших західних політиків, що приїхали на Майдан підтримати Революцію гідності.
Помер екс-міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле

Помер екс-міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле 18.03.2016

Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя. Останнім часом він проходив курс лікування від лейкемії.
Голова німецького МЗС застеріг Януковича від силового розгону Майдану

Голова німецького МЗС застеріг Януковича від силового розгону Майдану 11.12.2013

Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле застеріг українську владу від силового придушення протестів. Берлін закликає до політичного діалогу.
Глава МЗС Німеччини Януковичу: підписуйте угоду про асоціацію з ЄС

Глава МЗС Німеччини Януковичу: підписуйте угоду про асоціацію з ЄС 10.12.2013

Міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле закликав український уряд та сили безпеки активно захищати мирні протести і нагадав українському президентові про відкриті для України двері Європи.
ЗМІ: Україна - це Росія з людським обличчям

ЗМІ: Україна - це Росія з людським обличчям 05.12.2013

Німецькі ЗМІ пишуть про важливість візиту Ґідо Вестервелле на Майдан і необхідність підтримки мітингувальників. Водночас радять не забувати: частина українців підтримує проросійський курс.
Вестервелле у Києві: нас об'єднують спільні цінності

Вестервелле у Києві: нас об'єднують спільні цінності 05.12.2013

Дводенний візит до Києва міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле почав з участі в конференції міністрів ОБСЄ, зустрічі з лідерами опозиції та зі спілкування з маніфестантами на Майдані Незалежності.
Глава МЗС Німеччини: кожен має усвідомити європейські прагнення українців

Глава МЗС Німеччини: кожен має усвідомити європейські прагнення українців 03.12.2013

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, окрім ролі Альянсу в Афганістані та конфлікту в Сирії, обговорять і протести в Україні, вважає Ґідо Вестервелле.
Вестервелле: ми й надалі пропонуємо Україні справжнє партнерство

Вестервелле: ми й надалі пропонуємо Україні справжнє партнерство 21.11.2013

ЄС не відкликає зроблену Україні пропозицію стосовно "справжнього партнерства", заявив у четвер, 21 листопада, міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле.
Міністри закордонних справ ЄС закликають Януковича не гратися з Європою

Міністри закордонних справ ЄС закликають Януковича "не гратися з Європою" 18.11.2013

Міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле закликав Україну терміново знайти рішення щодо Юлії Тимошенко. "Час спливає", - сказав він перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
Міністр закордонних справ ФРН закликає звільнити Тимошенко

Міністр закордонних справ ФРН закликає звільнити Тимошенко 16.11.2013

Міністр закордонних справ ФРН Ґідо Вестервелле закликає Україну дозволити Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини.
Американського посла викликали до МЗС Німеччини

Американського посла викликали до МЗС Німеччини 24.10.2013

Дипломатичне напруження між США і Німеччиною зростає. Через можливе прослуховування мобільного телефону канцлерки міністр закордонних справ Ґідо Вестервелле викликав американського посла на розмову.
До Берліна - без Тимошенко, але з надією

До Берліна - без Тимошенко, але з надією 11.10.2013

Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле та чільні представники Єврокомісії і Європарламенту на конференції в Києві закликали Україну не згаяти історичний шанс з підписання угоди про асоціацію з ЄС.
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