Вестервелле у Києві: нас об'єднують спільні цінності

Дводенний візит до Києва міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле почав з участі в конференції міністрів ОБСЄ, зустрічі з лідерами опозиції та зі спілкування з маніфестантами на Майдані Незалежності.