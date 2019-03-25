Ґеорґ Мільбрадт - німецький політик та економіст.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Ґеорґ Мільбрадт ". Ґеорґ Мільбрадт є спеціальним представником Німеччини з питань децентралізації в Україні. Ґеорґ Мільбрадт відомий тим, що з 2002 по 2008 рік був прем'єр-міністром федеральної землі Саксонія. Під час своєї роботи у саксонському уряді він був також членом Бундесрату й завдяки цьому був залучений до законодавчої діяльності на федеральному рівні. З 1995 року є професором публічних фінансів і зараз викладає в Технічному університеті Дрездена.