Ішинґер: США та ЄС мають брати участь у врегулюванні на Донбасі

США і Євросоюз мають підключитися до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Сході України, вважає голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger).

"Я переконаний, що США мають бути за столом переговорів, і Євросоюз загалом має бути представлений за столом переговорів", - цитує слова Ішинґера у Мінську агенція "Інтерфакс-Захід".

Ішинґер вважає, що розширення чи зміна формату переговорів щодо України могли б допомогти у врегулюванні ситуації. "Прогрес дійсно станеться, коли буде відповідна політична воля з обох сторін", - наголосив голова Мюнхенської безпекової конференції, додавши також, що до закінчення передвиборчої кампанії в Україні не варто очікувати якихось зрушень.

Вольфґанґ Ішинґер також відзначив важливість пропозицій, висунутих президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Так, 31 жовтня Лукашенко заявив про можливість участі Білорусі в контролі за російсько-українським кордоном і забезпечення проведення законних виборів на Донбасі "виходячи з того, що ці регіони є невід'ємною частиною України".