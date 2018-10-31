Ішинґер: США та ЄС мають брати участь у врегулюванні на Донбасі

Євросоюз і США мають бути за столом переговорів щодо врегулювання конфлікту на Сході України, вважає голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер.
США і Євросоюз мають підключитися до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Сході України, вважає голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger).
"Я переконаний, що США мають бути за столом переговорів, і Євросоюз загалом має бути представлений за столом переговорів", - цитує слова Ішинґера у Мінську агенція "Інтерфакс-Захід".
Ішинґер вважає, що розширення чи зміна формату переговорів щодо України могли б допомогти у врегулюванні ситуації. "Прогрес дійсно станеться, коли буде відповідна політична воля з обох сторін", - наголосив голова Мюнхенської безпекової конференції, додавши також, що до закінчення передвиборчої кампанії в Україні не варто очікувати якихось зрушень.
Вольфґанґ Ішинґер також відзначив важливість пропозицій, висунутих президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Так, 31 жовтня Лукашенко заявив про можливість участі Білорусі в контролі за російсько-українським кордоном і забезпечення проведення законних виборів на Донбасі "виходячи з того, що ці регіони є невід'ємною частиною України".
Мюнхенська конфереція з безпеки відобразила міжнародне становище. На ній панували взаємні докори. Натомість конструктивних підходів до пошуку конкретних рішень - не вистачало, вважає Маттіас фон Гайн. (18.02.2018)
Радник США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія має припинити втручання у справи США та забратися з українських Криму та Донбасу. Наразі США вирішують, чи накладати на РФ подальші санкції. (26.10.2018)