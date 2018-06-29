Італія проти створення центрів прийому біженців і після прориву на саміті

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте наполягає, що його країна не збирається приймати назад біженців з території Німеччини, які раніше були зареєстровані в Італії та потім подались до ФРН. За словами італійського прем'єра, ухвалені раніше на саміті ЄС рішення щодо міграції не передбачають цього.

"Домовленості не передбачають, що Італія прийматиме мігрантів з Німеччини", - наголосив Конте у п'ятницю, 29 червня, після саміту ЄС, який тривав два останні дні. Він додав, що не підписував з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) "жодних конкретних угод" щодо біженців, інформує агенція Reuters.

Як повідомлялось, у ніч на п'ятницю лідери ЄС після складних та тривалих переговорів погодили спільну заяву, зокрема і щодо міграції. У рішенні саміту, зокрема, йдеться про те, що уряди держав ЄС повинні вживати всіх заходів, щоб запобігти вторинній міграції.

Центри для біженців - будь-де, але не в Італії

Крім того, згідно з домовленостями, в країнах ЄС планують організувати центри прийому біженців, аби у прискореному порядку розподіляти людей на так званих економічних мігрантів та людей, які справді потребують притулку. Джузеппе Конте категорично відкинув можливість створення таких центрів на території Італії. Раніше у п'ятницю президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що Італія має вирішити, чи розміщувати на своїй території центри, функціонування яких забезпечуватиметься коштом та за підтримки ЄС.

"Макрон був втомлений. Я відкидаю те, що він сказав", - різко прокоментував Конте пропозицію французького президента. Він додав, що такі центри можуть бути створені в усіх державах ЄС, "включаючи Францію". За словами Конте, згідно з досягнутими домовленостями, країни ЄС мають добровільно погоджуватись на відкриття на їхній території подібних центрів. Утім, італійський прем'єр висловив побоювання, що до членів ЄС, які не виявитимуть такого бажання, можуть бути застосовані "процедури" ЄС.

Маттео Сальвіні пропонує неурядовим організаціям милуватись Італією лише з листівок

Тим часом у п'ятницю італійський уряд ухвалив рішення закрити усі свої порти для суден благодійних організацій, які займаються порятунком біженців у Середземному морі, на весь літній період.

"Неурядові організації бачитимуть Італію лише на поштових листівках", - заявив міністр внутрішніх справ Італії, лідер правопопулістської "Ліги півночі" Маттео Сальвіні.

Рано говорити про успіх

Президент Європейської Ради Дональд Туск у п'ятницю стримано прокоментував досягнуту європейськими лідерами згоду з міграційного питання, зауваживши, що "ще занадто рано говорити про успіх" у цьому напрямку. За словами Туска, попереду в ЄС буде ще багато важкої роботи, допоки ці домовленості будуть втілені у життя.

"Ми змогли досягти згоди у Європейській Раді, але насправді це є найлегшим завданням порівняно з тим, що на нас чекає, коли ми почнемо її імплементувати", - наголосив Туск, слова якого наводить агентство AFP.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель бачить у рішеннях саміту "важливий крок"

Він також повідомив, що ЄС надіслав "чіткий сигнал" усім суднам у Середземному морі, включаючи кораблі неурядових організацій, які рятують біженців, з вимогою "поважати закон та не заважати операції лівійської берегової охорони".

Важливий крок у правильному напрямку

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що угода щодо міграції, досягнута на саміті ЄС, є "важливим кроком у правильному напрямку". "Я гадаю, ми разом тут чогось досягли, і це, можливо, є більше, ніж я насправді очікувала до того, як прибула на саміт. Вочевидь, це поки що не є кінцем шляху", - наголосила Меркель.

Раніше у п'ятницю в уряді ФРН заявили про досягнуту домовленість з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців. Йдеться про тих шукачів притулку, яку раніше були зареєстровані в Іспанії або Греції, проте згодом вирушили на територію ФРН з метою отримання притулку в цій країні. Деталі двосторонніх угод мають бути вироблені сторонами протягом наступних чотирьох тижнів, після чого набудуть чинності.