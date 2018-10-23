Італія приєдналася до китайської ініціативи "Один пояс - один шлях"

Віце-прем'єр та міністр економічного розвитку Італії Луїджі Ді Майо та голова Держкомітету КНР з розвитку та реформ Хе Ліфен підписали в Римі меморандум про співпрацю з метою реалізації глобального китайського інфраструктурного проекту "Один пояс - один шлях". Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте та лідер КНР Сі Цзіньпін були присутні на церемонії підписання документу в суботу, 23 березня, передає агенція новин AP.

Завдяки цьому кроку Італія стала першою країною-членом Великої сімки (G7), котра приєдналася до глобального китайського проекту. З європейських країн раніше готовність до реалізації цього проекту продемонструвала Португалія.

Одразу після церемонії підписання 29 протоколів меморандуму Луїджі ді Майо заявив, що Рим зацікавлений у збільшенні обсягів експорту до Китаю, щоб цим посилити італійську економіку, котра на даний момент переживає не найкращі часи.

У підписаному в Римі меморандумі йдеться серед іншого й про реалізацію численних інфраструктурних проектів, у тому числі спорудження мостів, портів, автошляхів та електростанцій.

Крок всупереч позиції Вашингтона

Раніше з різкою критикою китайської ініціативи "Один пояс - один шлях" виступали США, Японія та Індія. Вони закидають Пекіну спроби розширити свою зону геополітичного впливу під гаслами пожвавлення економічної співпраці та вільної торгівлі.

Натомість офіційний Пекін наполягає на тому, що не переслідує жодних геополітичних цілей, а просто хоче пожвавити торгівлю в світі та посилити глобальне економічне зростання.

Проект "Один пояс - один шлях" має на меті поєднати КНР та ЄС і країниАфрики розгалуженою системою торговельних шляхів, як морських, так і на суходолі.