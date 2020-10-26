 Італія прийме понад 400 врятованих в Середземному морі мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

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Новини

Італія прийме понад 400 врятованих в Середземному морі мігрантів

403 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking висадять в італійському порту Таранто. Ще 77 людей з корабля Alan Kurdi приймуть на свій корабель військові Мальти.

Протягом минулих вихідних в Середземному морі врятували понад 480 мігрантів

Протягом минулих вихідних в Середземному морі врятували понад 480 мігрантів

Італія прийме 403 мігрантів, яких упродовж минулих вихідних врятували в Середземному морі і які зараз перебувають на борту корабля Ocean Viking. Про це у вівторок, 28 січня, повідомила гуманітарна організація "Лікарі без кордонів". Мігрантів, які намагались дістатись морем європейських країн, висадять в порту південно-східного італійського міста Таранто в регіоні Апулія.

"Змушені ризикувати своїм життям, тікаючи через Середземне море, 216 чоловіків, 38 жінок та 149 дітей незабаром нарешті будуть у безпеці", - повідомила організація у Twitter. Мігранти мають зійти на берег 29 січня.

Як повідомлялося, з минулої п'ятниці протягом п'яти рятувальних операцій судно Ocean Viking підібрало неподалік від лівійського узбережжя 407 людей, які походять переважно з Еритреї, Сомалі та Бангладеш. Пізніше жінку з сильними опіками та її трьох дітей евакуювали з судна вертольотом, повідомляє агенція dpa.

Тим часом Мальта вирішила прийняти ще 77 мігрантів, які були врятовані німецьким рятувальним судном Alan Kurdi, повідомив голова організація Sea-Eye, якій належить корабель, Ґорден Іслер (Gorden Isler). За його словами, врятовані люди біля узбережжя Мальти пересядуть на корабель мальтійських військових. Водночас врятувальне судно Alan Kurdi попрямує в іспанський порт. Тим часом досі залишається невизначеною доля 158 інших мігрантів, яких врятувало судно Open Arms.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з 2014 року по 28 жовтня 2019 року в Середземному морі загинуло загалом близько 19 тисяч людей.

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