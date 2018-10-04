 Італія погрожує закрити аеропорти для депортованих з ФРН мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Італія погрожує закрити аеропорти для депортованих з ФРН мігрантів

Уряд Італії застерігає баварців від наміру переправити частину мігрантів назад на італійську територію. Жоден аеропорт не буде доступний, попередив Маттео Сальвіні.

Маттео Сальвіні обіцяє закрити аеропорти для депортованих мігрантів

Маттео Сальвіні обіцяє закрити аеропорти для депортованих мігрантів

Рим пригрозив закрити аеропорти Італії у зв'язку з намірами влади німецької федеральної землі Баварія здійснити масштабну депортацію мігрантів, що прибули на німецьку територію через Італію. "Якщо будь-хто - Берлін чи Брюссель - планує скидати десятки мігрантів несанкціонованими чартерними рейсами, вам слід знати, що жоден аеропорт не є і не буде доступний, - заявив міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні у неділю, 7 жовтня. - Ми закриваємо аеропорти, як уже закрили морські порти".

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Зміни, запропоновані главою МВС Італії Маттео Сальвіні, мають зокрема ускладнити отримання мігрантами "гуманітарного захисту". Документ також передбачає виділення 3,5 мільйона євро на депортацію мігрантів. (24.09.2018)

Німеччина погодила з Італією повернення біженців з німецько-австрійського кордону. Договір буде підписаний найближчими днями, заявив глава МВС ФРН. (13.09.2018)

Робітники аеропорту Мюнхена повідомили інформагенції dpa, що баварські чиновники планують першу масштабну депортацію до Італії найближчими днями. Йдеться про мігрантів, які прибули до Німеччини, однак були раніше зареєстровані в Італії. Депортованих мають супроводжувати правоохоронці, зазначили джерела інформагенції. При цьому офіційно баварське міністерство внутрішніх справ відмовилося коментувати ситуацію.

Нагадаємо, Німеччина нині докладає зусиль, щоб домовитися з країнами, через які до неї прибувають мігранти, щодо повернення цих мігрантів до країн, де вони зареєструвалися, зокрема йдеться про Грецію, Італію та Іспанію. У той же час  уряд популістів Італії заявив про жорсткий курс щодо зупинення припливу мігрантів, зокрема відмовив у висадці у італійських портах врятованих у Середземному морі біженців з Північної Африки.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявляв, що Берлін і Рим домовилися про повернення мігрантів, однак за умовами цієї домовленості висилка повинна здійснюватись протягом 48 годин після затримання мігранта на німецькій території.

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