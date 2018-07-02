Італія надасть кораблі для берегової охорони Лівії

Рим спрямує 12 суден та обладнання, щоб допомогти лівійській береговій охороні у боротьбі з нелегальною міграцією. Про це у понеділок 2 липня, повідомив міністр транспорту та інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі, інформує агенція dpa.

Новий уряд Італії дотримується жорсткої антиміграційної політики і хоче, аби нелегальних мігрантів, перехоплених в Середземному морі, повертали назад до Лівії, а не спрямовували до Італії. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні останнім часом забороняє благодійним суднам висаджувати мігрантів в італійських портах.

Тим часом у ніч на вівторок, 3 липня, надійшла інформація, що човен з мігрантами затонув неподалік лівійського узбережжя. 63 особи вважаються зниклими безвісти. На човні, за даними інформаційної агенції AFP, перебувало 104 людини, 41 особу вдалося врятувати.

Нагадаємо, що після закриття "балканського маршруту" в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для нелегальних мігрантів і біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними Міжнародної організації з міграції, упродовж 2017 року понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії.