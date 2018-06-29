 Італія заблокувала висновки саміту ЄС через питання міграційної політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Італія заблокувала висновки саміту ЄС через питання міграційної політики

Влада Італії вимагає від лідерів ЄС узгодити позицію щодо міграційної політики. За даними джерел, висновки саміту лідерів ЄС, які заблокував Рим, стосуються, зокрема, питань безпеки, оборони та торгівлі.

Джузеппе Конте блокує ухвалення висновків на саміті ЄС

Джузеппе Конте блокує ухвалення висновків на саміті ЄС

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відмовляється погоджувати висновки саміту Євросоюзу з широкого кола питань, допоки лідери країн ЄС не погодять спільну позицію з питання міграції. Про це ввечері у четвер, 28 червня, повідомляє низка західних інформаційних агенцій з посиланням на представників делегації Італії на саміті. Блокування висновків саміту Італією підтверджують також джерела Deutsche Welle у Брюсселі.

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Уряд Італії вимагає від партнерів по ЄС конкретних дій для вирішення міграційної проблеми. Угорський прем'єр пропонує радикальний вихід - вислати з ЄС біженців і не приймати нових. Канцлерка ФРН наголошує на єдності. (28.06.2018)

Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

Цей саміт не приніс порятунку Анґелі Меркель. Але тим часом у ЄС є консенсус стосовно мігрантів - тримати їх подалі від Європи. При цьому в жертву приносяться законність і гуманність, вважає Барбара Везель. (25.06.2018)

Висновки саміту, ухвалення яких заблокував Конте, стосуються, зокрема, торгових відносин ЄС зі Сполученими Штатами Америки, питань безпеки, оборони та торгівлі. При цьому обговорення питання міграції, яке є найбільш суперечливим всередині ЄС, заплановане на вечір четверга. 

Речник президента Європейської Ради Дональда Туска підтвердив, що одна з держав ЄС заблокувала ухвалення висновків. "Оскільки один член не погодив свою позицію щодо усіх висновків, на даному етапі жодних висновків не було погоджено", - повідомив речник Туска Пребен Ааман. Він також додав, що у зв'язку з цим була скасована спільна прес-конференція Дональда Туска та глав Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, запланована на вечір четверга.

Нагадаємо, раніше у четвер Джузеппе Конте пригрозив заблокувати ухвалення спільної заяви лідерів ЄС щодо питання міграції у разі, якщо інші лідери ЄС не погодяться вжити заходів з метою полегшити тягар Італії у зв'язку з великим напливом біженців.

Серед питань порядку денного саміту ЄС, який відбувається 28-29 червня у Брюсселі, міграційна політика, питання безпеки та оборони, міжнародної торгівлі, розгляд стану переговорів щодо виходу Великобританії з ЄС, а також ухвалення висновків щодо збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. Крім того, очікувалося, що Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформують інших учасників саміту щодо стану виконання мінських домовленостей для досягнення миру на Сході України.

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