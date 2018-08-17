Італія дозволить судну з мігрантами зайти у порт на Сицилії, чекає на швидкі дії ЄС

Італійська влада в понеділок, 20 серпня, вирішила дозволити судну берегової охорони країни зі 177-ма мігрантами, врятованими у Середземному морі, пришвартуватися у порту міста Катанії на Сицилії, повідомляє агенція dpa.

Міністр інфраструктури і транспорту Італії Даніло Тонінеллі написав у своєму Twitter, що корабель Diciotti зайде в порт Катанії, додавши, що ЄС "мусить негайно почати діяти". Глава МВС Італії Маттео Сальвіні повторив свою погрозу відправити мігрантів, котрі перебувають на судні берегової охорони, назад до Лівії, якщо ЄС не розподілить їх між країнами блоку. Джерела в його міністерстві повідомили агенції dpa, що міністр не дозволить мігрантам зійти на берег, допоки не буде певності, що вони відправляться в інші країни.

Нагадаємо, що судно італійської берегової охорони Diciotti чотири дні дрейфувало у міжнародних водах, оскільки Італія і Мальта сперечалися про те, кому його приймати. 16 серпня рятувальники з Diciotti підняли на борт 190 мігрантів із човна, що плив у водах Мальти. Італійська сторона дозволила висадити на острові Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Однак Мальта відмовилася це зробити.

Італія і Мальта останнім часом неодноразово не могли дійти згоди щодо того, кому приймати врятованих у Середземному морі мігрантів. Раніше Італія, новий уряд якої дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонила приватним рятувальним судам з біженцями на борту заходити в італійські порти. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що влада Італії заборонить заходити в італійські порти також і суднам міжнародних місій порятунку, що проводять операції в акваторії Середземного моря.