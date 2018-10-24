 Італія дозволила будівництво газогону TAP, що постачатиме каспійський газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Італія дозволила будівництво газогону TAP, що постачатиме каспійський газ

Італія має "контрактні зобов'язання", зазначив Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, даючи зелене світло будівництву газопроводу TAP. Трансадріатичний газогін знизить залежність ЄС від російського газу.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у п'ятницю, 26 жовтня, дав зелене світло з боку Італії на будівництво Трансадріатичного газогону (TAP), інформує агенція Reuters. Проти будівництва газопроводу активно виступала партія "Рух п'яти зірок", що входить до правлячої коаліції країни.

"Більше неможливо втручатися в цей проект, який був запланований попереднім урядом і несе у собі контракті зобов'язання", - зазначив очільник уряду Італії. Конте додав, що перешкоджання будівництву газогону може коштувати Італії "десятків мільярдів євро".

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Греція, Албанія та Італія дали зелене світло будівництву газогону, яким газ з Азербайджану постачатиметься до Європи в обхід Росії через Адріатичне море. Відповідна угода підписана в Афінах. (18.02.2013)

Постачання каспійського газу до ЄС Трансадріатичним газогоном мають початися у 2019 році. За допомогою цього проекту Євросоюз прагне зменшити свою енергетичну залежність від Росії. (29.06.2013)

Трансадріатичний газогін - це остання частина 40-мільярдного Південного газового коридору, котрий доставлятиме азербайджанський газ до Італії. Перші поставки блакитного палива з Каспійського моря були заплановані на 2020 рік, але опір з італійського боку зародив сумніви в реалізації проекту.

Трансадріатичний газогін вартістю у 4,5 мільярдів євро розглядається як стратегічний проект для ЄС, покликаний знизити залежність блоку від російського газу. Маршрут каспійського газу пролягатиме від Азербайджану через Туреччину, Грецію, Албанію та Адріатичне море до півдня Італії. А вже звідти газ потраплятиме до інших країн ЄС по вже наявній газорозподільній системі.

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