 Італія відмовилася прийняти судно з 135 мігрантами на борту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

Італія відмовилася прийняти судно з 135 мігрантами на борту

Спершу інші країни ЄС повинні висловити готовність прийняти врятованих мігрантів, заявив віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні. Біженців підібрав корабель італійської берегової охорони.

Мігранти з Африки на борту рятувального судна в італійському порту Салерно

Мігранти з Африки на борту рятувального судна в італійському порту Салерно

Міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр країни Маттео Сальвіні відмовився прийняти судно з 135 мігрантами на борту, яких раніше врятувала італійська берегова охорона. Як заявив Сальвіні у п'ятницю, 26 липня, "спочатку інші країни ЄС повинні висловити готовність прийняти біженців". Зараз після відповідного запиту з боку Рима питанням розподілу мігрантів займається Європейська комісія, заявила речниця установи, повідомляє агенція Reuters.

Дедалі більше загиблих мігрантів

Раніше у той же день близько 140 біженців прийняла Мальта. Вони були врятовані збройними силами країни.

В Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що 25 липня потонули близько 115 осіб, що пливли з Лівії до Європи на дерев'яному рибальському човні. Рятувальники уже витягли з води тіла 62 загиблих і припускають, що їх може бути набагато більше, ніж зазначили в УВКБ ООН.

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Рішенням суду 31-річну Каролу Ракете звільнено з-під домашнього арешту. Тим часом сума зібраних благодійних пожертв для організації Sea-Watch перевищила 1,3 мільйона євро. (02.07.2019)

Рятувальники виявили тіла десятків осіб, човни яких потонули у Середземному морі 25 липня. Зниклими безвісти в цих катастрофах раніше вважалося близько 150 мігрантів. (26.07.2019)

Маттео Сальвіні, який очолює правопопулістську партію "Ліга Півночі", вже неодноразово відмовлявся прийняти кораблі з мігрантами. Близько місяця тому італійська влада затримали капітанку корабля "Sea-Watch-3", німкеню Каролу Ракете (Carola Rackete), яка проігнорувала заборону і доставила біженців на італійський острів Лампедуза. Пізніше Ракете звільнили.

Загроза посилених штрафів

Однак ситуація навколо Ракете призвела до ухвалення 25 липня нижньою палатою італійського парламенту законопроекту, за яким суднам та організаціям, що рятують мігрантів у Середземному морі, в майбутньому в Італії може загрожувати штраф до одного мільйона євро у тому випадку, якщо вони без дозволу влади увійдуть в італійські територіальні води. Закон, у разі його ухвалення, дозволить також конфісковувати судна рятувальників, які порушать заборону на захід у італійські порти.

Нагадаємо, у червні в країні був підписаний так званий Декрет про безпеку, який дозволяє накладати на капітанів суден, що без дозволу перетнули морський кордон Італії, штраф від 10 до 50 тисяч євро. Щоб надати цьому документу статус закону, він був з відповідними змінами внесений і ухвалений нижньою палатою парламенту. Для набуття чинності законопроект повинні підтримати ще й в італійському Сенаті, де урядова коаліція також має більшість.

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