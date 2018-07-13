 Італія відмовилася приймати корабель з 450 мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Італія відмовилася приймати корабель з 450 мігрантами

Судно, що дрейфує у Середземному морі поблизу острова Лампедуза, поки що не вдалось ідентифікувати. Однак глава МВС Італії зазначає, що його повинна прийняти Мальта.

Африканські біженці на судні в Середземному морі

Африканські біженці на судні в Середземному морі

Корабель, на борту якого у Середземному морі перебувають 450 мігрантів, у п'ятницю, 13 липня, відмовилася приймати Італія. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що долею судна має опікуватися Мальта, оскільки корабель дрейфує в її водах. "Мальта, контрабандисти та добрі люди в Італії та усьому світі повинні знати, що цей корабель не може зайти в італійські порти", - наголосив Сальвіні.

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Станом на вечір п'ятниці Мальта не повідомила про своє рішення щодо цього судна, інформує агентство dpa. При цьому також невідомо, під яким прапором іде корабель та кому належить. Італійські ЗМІ зазначають, що йдеться про двопалубне дерев'яне судно, яке прямувало у бік острова Лампедуза.

Раніше Італія заборонила захід до своїх портів кораблів, які належать гуманітарним організаціям. Рятувальникам закидали, що вони грають на руку контрабандистам, які у гумових човнах відправляють людей з узбережжя Лівії до Європи, напевно знаючи, що перетнути Середземне море їм не вдасться, але їх врятують. Відтак у водах Середземного моря зараз немає приватних рятувальних суден.

Сальвіні також заявив про намір уряду Італії заборонити захід у порти країни суднам, які беруть участь у місіях ЄС із боротьби з контрабандистами та підбирають мігрантів у морі.

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