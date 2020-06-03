 Італія відкрила свої кордони для туристів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

Італія відкрила свої кордони для туристів

Відтепер мандрівники з 29-ти європейських країн зможуть подорожувати до Італії без необхідності перебувати в двотижневому карантині. Італійці також можуть без обмежень пересуватися всередині країни.

Озеро Гарда

Озеро Гарда (на фото) знову зможе ощасливити сотні тисяч відпочивальників

Після майже трьох місяців жорстких карантинних обмежень у Італії кордони країни знову відкриті для відпочивальників. Туристи з 26-ти інших країн ЄС, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії з середи, 3 червня, можуть знову мандрувати до Італії. При цьому вони не змушені будуть перебувати в двотижневому карантині.

Крім того, відтепер італійці можуть без обмежень пересуватися всередині країни. На виїзд з регіону проживання тривалий час були накладені суворі обмеження, зазначає агентство новин dpa. Приміром, жителі Рима лише у виняткових випадках могли відвідувати Тоскану. При цьому вони мусили мати з собою письмову заяву із зазначенням причин. Іноземці мали право прибувати до Італії лише з вагомої причини, скажімо, роботи.

На ці послаблення з нетерпінням чекали багато італійців, які тепер можуть відвідати рідних та близьких в інших регіонах країни. Утім, окремі політики застерігають, що через це знову може зрости кількість випадків інфікування.

Між окремими регіонами Італії спостерігаються суттєві відмінності щодо ураження коронавірусною інфекцією. Якщо в Ломбардії, де вірус лютував найбільше, й досі є близько 20 тисяч активних випадків, то в Умбрії - лише 31, Базилікаті - 24, а у Валле-д'Аоста - 13. Через це окремі регіональні уряди виступали за збереження обмежень для Ломбардії.

Італія належить до країн світу, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19. З лютого в країні померли понад 33,5 тисячі людей, в яких було підтверджено зараження коронавірусом. 10 березня уряд Італії запровадив жорсткі обмеження, в тому числі й свободи пересування, з метою сповільнити темпи поширення коронавірусної інфекції. Послаблення цих обмежень відбувалися в кілька етапів.

Утім, італійцям доведеться миритися ще з деякими незручностями. Приміром, навчання у школах відновлять лише в вересні. Крім того, й надалі зберігаються вимоги щодо дотримання мінімальної соціальної дистанції та норм гігієни.

Важливість туризму для економіки

В Італії туризм - одна з найважливіших галузей економіки. За підрахунками уряду в Римі, на туристичну галузь припадає не менше 15 відсотків ВВП країни. Цьогоріч через спричинені пандемією обмеження туристична галузь країни зазнала багатомільярдних втрат.

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Італія відкрила свої кордони для туристів

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