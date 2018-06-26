 Італія виступає проти автоматичного подовження санкцій ЄС проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Італія виступає проти автоматичного подовження санкцій ЄС проти Росії

Італія відстоюватиме на саміті ЄС відмову від автоматичного подовження санкцій проти Росії. Про це заявив очільник італійського уряду Джузеппе Конте.

Конте і раніше критично оцінював санкції ЄС проти Росії

Конте і раніше критично оцінював санкції ЄС проти Росії

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважає, що Євросоюзу треба виваженіше підходити до питання санкцій проти Росії. Про це він заявив у середу, 27 червня, напередодні саміту ЄС в Брюсселі.

"Ми підтвердимо принцип, що в питанні санкцій (проти РФ через агресію проти України та анексію Криму. - Ред.) ніщо не повинно відбуватися автоматично", - сказав очільник італійського уряду в промові в парламенті країни.

DW.COM

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що санкції проти Росії діятимуть до тих пір, поки не буде прогресу в Україні. (25.05.2018)

У програмній промові Джузеппе Конте - зростання економіки Італії та боротьба за зміни в ЄС. Санкції проти РФ потрібно переглянути, вважає він. (05.06.2018)

Нагадаємо, що 54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, до цього жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє популістський "Рух п'яти зірок". Він отримав мандат на формування уряду 23 травня. Його висунула на посаду прем’єра коаліція лівих і правих популістів з "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі", які відстоюють євроскептичні та антиістеблішментські ідеї.

Президент Італії Серджо Маттарелла схвалив склад кабінету міністрів Конте лише з другої спроби - після того, як "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" погодилися замінити свого кандидата на посаду міністра економіки та фінансів. 1 червня сформований новий уряд Італії склав присягу перед президентом країни Серджіо Матареллою.

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