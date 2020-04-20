 Італійці співом з вікон та балконів відзначили 75-річчя визволення країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Італійці співом з вікон та балконів відзначили 75-річчя визволення країни

В Італії відзначили 75-річчя визволення країни від нацистської окупації. Жителі країни вивісили прапори та заспівали пісню італійських партизанів з вікон та балконів квартир.

Жителі Італії вивісили прапори та заспівали пісню італійських партизанів з вікон квартир, щоб відзначити 75-річчя звільнення країни від фашизму

Жителі Італії вивісили прапори та заспівали пісню італійських партизанів з вікон помешкань

Виконанням пісні італійських партизанів Bella Ciao ("Прощавай, красуне" - Ред.) з вікон та балконів помешкань жителі Італії ввечері у суботу, 25 квітня, відзначили 75-річчя визволення країни від нацистської окупації.

Військові літаки прикрасили небо над Римом кольорами національного прапора, а чимало громадян вивісили стяги Італії з вікон, повідомляє агентство новин AFP.

Літаки прикрасили небо над Римом кольорами національного прапора

Літаки прикрасили небо над Римом кольорами національного прапора

Через пандемію COVID-19 масові заходи в країні заборонені. Раніше цього дня президент Італії Серджо Маттарелла майже наодинці поклав вінок до "Вівтаря вітчизни" та закликав співгромадян черпати сили в історії у складні часи боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.  

Італія є однією з найбільш уражених пандемією COVID-19 країн у Європі та світі. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 25 квітня в країні було зафіксовано понад 195 тисяч випадків зараження новим коронавірусом, близько 26,4 тисячі людей померли, понад 63 тисячі пацієнтів одужали. Утім, ситуація останнім часом стабілізувалася, і уряд країни працює над послабленням карантинних заходів та перезапуском економіки.

Святкування Дня визволення від окупації нацистською Німеччиною в Італії прив'язане не до дати завершення війни, а до подій, пов'язаних з рухом опору. 25 і 26 квітня 1945 року бригади італійських партизанів взяли під контроль великі міста в країні. Згодом 2 травня німецькі війська капітулювали в Італії. Країна під час Другої світової війни спочатку була сателітом нацистської Німеччини, а з осені 1943 року воювала проти неї разом з Антигітлерівською коаліцією.

Дивитись відео 05:41

План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020)

Також за темою

Italien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa

COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень 20.04.2020

20 українських медиків залишаться в Італії на тиждень довше. Вони вивчають досвід лікування хвороби COVID-19 і допомагають боротися з епідемією.

Italien Coronavirus | Krankenhaus in Mailand

З Італії повернулися 20 українських медиків-добровольців 23.04.2020

Понад два тижні 20 українських медпрацівники добровільно допомагали італійським колегам боротися з COVID-19, повідомили в МВС України.

Italien Rom Coronavirus Intensivpflege

В Італії померло вже понад 25 тисяч осіб з коронавірусом 22.04.2020

За останні 24 години в Італії хвороба COVID-19 забрала 437 людських життів. Загалом з початку спалаху епідемії в цій європейській країні нарахували вже понад 25 тисяч летальних випадків.

Реклама

Докладно

Запорізька АЕС

Пожежі в Чернобильській зоні нагадали про українські АЕС

Як працює програма виведення з експлуатації АЕС в Україні?  

Переговори Євросоюзу та Великобританії щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона щодо торгівлі

Черговий раунд переговорів між ЄС і Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди не приніс результатів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  