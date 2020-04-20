Італійці співом з вікон та балконів відзначили 75-річчя визволення країни

Виконанням пісні італійських партизанів Bella Ciao ("Прощавай, красуне" - Ред.) з вікон та балконів помешкань жителі Італії ввечері у суботу, 25 квітня, відзначили 75-річчя визволення країни від нацистської окупації.

Військові літаки прикрасили небо над Римом кольорами національного прапора, а чимало громадян вивісили стяги Італії з вікон, повідомляє агентство новин AFP.

Літаки прикрасили небо над Римом кольорами національного прапора

Через пандемію COVID-19 масові заходи в країні заборонені. Раніше цього дня президент Італії Серджо Маттарелла майже наодинці поклав вінок до "Вівтаря вітчизни" та закликав співгромадян черпати сили в історії у складні часи боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Італія є однією з найбільш уражених пандемією COVID-19 країн у Європі та світі. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 25 квітня в країні було зафіксовано понад 195 тисяч випадків зараження новим коронавірусом, близько 26,4 тисячі людей померли, понад 63 тисячі пацієнтів одужали. Утім, ситуація останнім часом стабілізувалася, і уряд країни працює над послабленням карантинних заходів та перезапуском економіки.

Святкування Дня визволення від окупації нацистською Німеччиною в Італії прив'язане не до дати завершення війни, а до подій, пов'язаних з рухом опору. 25 і 26 квітня 1945 року бригади італійських партизанів взяли під контроль великі міста в країні. Згодом 2 травня німецькі війська капітулювали в Італії. Країна під час Другої світової війни спочатку була сателітом нацистської Німеччини, а з осені 1943 року воювала проти неї разом з Антигітлерівською коаліцією.