 Італійський уряд затвердив проект бюджету попри гучну критику Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Італійський уряд затвердив проект бюджету попри гучну критику Єврокомісії

Уряд Італії на екстреному засіданні затвердив проект бюджету на 2019 рік, який викликав незадоволення Єврокомісії через високий дефіцит. Утім, прем'єр Конте демонструє готовність Рима до діалогу.

Луїджі Ді Майо, Джузеппе Конте та Маттео Сальвіні

Луїджі Ді Майо, Джузеппе Конте та Маттео Сальвіні

Італійський уряд у суботу, 20 жовтня, затвердив проект державного бюджет на 2019 рік у його дотеперішньому вигляді попри критику з боку Європейської Комісії. Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте заявив, що проект бюджету був схвалений усіма політсилами коаліції на позачерговому засіданні уряду. Водночас він зазначив, що Італія налаштована вести конструктивний діалог з Євросоюзом найближчими тижнями, передає агенція AP.

Утім, лідери правлячих партій "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо та "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні, які обіймають посади віце-прем'єрів, вказали на те, що не бачать особливих можливостей для змін проекту бюджету. "Ми повторили наші позиції", - зазначив Луїджі Ді Майо.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Італії до рівня Baa3 зі стабільним прогнозом, посилаючись на "послаблення фінансової стійкості Італії". У Moody's закликали переглянути бюджетний проект, який передбачає дефіцит розміром 2,4 відсотка від ВВП, що втричі більше, ніж обіцяв попередній уряд у Римі.

У відповідь на це Маттео Сальвіні заявив, що не турбується про зниження рейтингу, оскільки італійський уряд робитиме те, що є кращим для громадян. "Уряд йде вперед попри рейтингові агентства, європейських комісарів та деякі внутрішні непорозуміння", - зазначив він.

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Дефіцит італійського бюджету значно вищий, ніж планувалось раніше, та "безпрецедентно" порушує критерії Євросоюзу, заявили в Єврокомісії. Італійський прем'єр демонструє непохитну реакцію на критику з Брюсселя. (18.10.2018)

Італійський прем'єр Джузеппе Конте не бачить причин для перегляду бюджету країни на наступний рік, хоча Єврокрмісія має до нього чимало претензій. Остаточну відповідь країна надать на наступному тижні. (19.10.2018)

Позачергове засідання уряду було викликано частково також через те, що Луїджі Ді Майо заявив, що у проект бюджету були внесені неузгоджені у коаліції зміни. Ідеться, зокрема, про пропозицію подовження дії податкової амністії на гроші, які були виведені за кордон, а потім повернуті до Італії. "Рух п'яти зірок" виступав проти цієї норми, побоюючись можливого відмивання грошей. Остаточну відповість на зауваження з Брюсселя щодо бюджету Італія має надати Єврокомісії 22 жовтня.

Як повідомлялось, Єврокомісія розкритикувала бюджет Італії. Окрім велико рівня дефіциту, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості країни складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей, застерігає Єврокомісія.

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