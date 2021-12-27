Політика й суспільство

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео)

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.

Місто в Італії, де щеплених більше, ніж жителів

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами: 00:00 Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів 05:40 Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале 11:06 Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами 14:59 Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю 20:26 Великобританія: благодійність і після смерті

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