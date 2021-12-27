 Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2021

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Політика й суспільство

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео)

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.

Fokus Europa Italien Impfung

Місто в Італії, де щеплених більше, ніж жителів

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів

05:40 Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале

11:06 Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами

14:59 Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю

20:26 Великобританія: благодійність і після смерті

DW.COM

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео)

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.  

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Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.  

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео)

Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.  

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Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.

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Докладно

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