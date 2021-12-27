Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео)

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Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів
05:40 Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале
11:06 Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами
14:59 Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю
20:26 Великобританія: благодійність і після смерті
У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?
Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.