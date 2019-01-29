Історія одного позову, або У чому звинувачують суспільні ЗМІ в Польщі

"Я сумніваюсь у професіоналізмі судді", - каже Вальдемар Садовський через кілька хвилин після оголошення судового рішення за його позовом до польського суспільно-правового мовника TVP. Телекомпанія, вважає Садовський, зазіхнула на його гідність тим, що у новинних випусках маніпулювала інформацією. Однак рішення окружного суду Варшави від 29 січня однозначне: суд відмовив у позові Садовського за всіма пунктами. Гідність позивача не порушена, оскільки у новинах про нього особисто не згадувалось, йдеться у мотивувальній частині судового рішення.

Упродовж минулих тижнів ця справа набула особливої актуальності: мер Гданська Павел Адамович загинув внаслідок ножових поранень, заподіяних йому під час публічного виступу. Нападник аргументував свої дії "помстою опозиційній партії", членом якої був Адамович. Відтоді в Польщі не вщухає дискусія щодо того, наскільки це вбивство було спровоковане поляризованим висвітленням подій. Критики чинного націонал-консервативного уряду покладають відповідальність на TVP. Їхня головна претензія: телемовник нацьковує на опозицію і не допускає жодної критики влади. З часу загибелі мера Гданська десятки людей щоранку демонструють перед будівлею TVP у Варшаві.

"Адамович є тільки одним з прикладів цькування з боку суспільних мовників", - вважає Садовський. Підприємець та дипломований юрист переглянув низку програм TVP на каналі Youtube, у яких накидалися на Адамовича. "Один із сюжетів був поєднанням зовсім не пов'язаних між собою новин, - пояснює він. - У першій частині сюжету тематизували політичну діяльність Адамовича, а далі показали архівний матеріал, у якому Адамовичу закидали ухилення від сплати податків". Садовський вважає, що подібні сюжети нав'язують певну точку зору глядачам і таким чином порушують їхню гідність. Саме тому він і подав позов.

Уряд завжди впливає на суспільні ЗМІ

Уряд Польщі справді впливає на суспільно-правових мовників. І так було завжди. Тільки раніше - більш обережно. До кінця 2015 року членів Ради телебачення і радіомовлення обирали президент і парламент. Рада призначала керівників суспільно-правових мовників, серед яких і TVP. У грудні 2015 року націонал-консерватори з партії "Право і справедливість" (ПіС) ухвалили новий закон про ЗМІ, за яким рішення про те, хто обіймає найвищі керівні посади в суспільних мовниках, ухвалює міністр фінансів. Очільником TVP з січня 2016 року є політик з лав ПіС. Деяких журналістів телеканалу звільнили відразу, деякі звільнились самі й тепер працюють у приватних мас-медіа.

"Закони в Польщі дозволяють кожній урядовій партії призначати лояльне керівництво суспільних мовників, - каже Садовський. - Я вважаю, що попередній уряд не використовував ці можливості повною мірою". Позов до суду він подав у серпні 2017-го, через два роки після того, як до влади прийшла ПіС. Приводом для позивача стало дослідження Варшавського університету SWPS. Експерти проаналізували новини каналів TVP, TVN та Polsat та дійшли висновку, що TVP не дотримується передбачених законом стандартів - плюралізму, неупередженості, об'єктивності та незалежноcті, не є інноваційними, не прагнуть до високої якості та повноти. "Таким чином, я побачив об'єктивні докази, тобто це не було моїм особистим сприйняттям ситуації", - додає Садовський.

"Це єдино можливе рішення, яке міг ухвалити суд"

Садовський послався на статті 30 та 31 Конституції Польщі, які гарантують свободу і гідність людини. Представник TVP Бартоломей Браун від самого початку просив суд відхилити позов і пояснював свою позицію тим, що TVP ніколи не робив будь-яких сюжетів про Садовського, а тому ніяк не міг порушити його право на гідність.

"Судове рішення мене не здивувало", - каже директорка Центру свободи преси Йоланта Хайдарж. Подобається воно чи ні, це було єдино можливе рішення, яке міг ухвалити суд. "Вальдемара Садовського не згадували у жодній передачі, - пояснює Хайдарж. - Це стало б прецедентом, на який би потім посилались тисячі громадян, яким не подобається контент тих чи інших ЗМІ або які хотіли б щось на цьому заробити". За її словами, це могло б паралізувати юстицію. Хайдарж нагадує, що скарги на діяльність ЗМІ можна спрямовувати до Національної ради преси.

Садовський, однак, не збирається здаватись, попри програш у суді. "Для мене це справа інтелектуального характеру", - пояснює він. Стаття про захист людської гідності потрапила в Конституцію без особливої дискусії щодо змісту цього права. "Якби мій позов задовольнили, Польща б більше дізналася про свій Основний закон, а TVP потрапив би під тиск, адже рішення підтримало б вимоги тих, хто щодня демонструє під будівлею телемовника", - каже Садовський. Саме тому він і оскаржуватиме рішення суду. А якщо й цього буде замало, Садовський звернеться до Європейського суду з захисту прав людини.