 Історія літнього часу: але ж це був лише жарт! | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.09.2018

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Європа

Історія літнього часу: але ж це був лише жарт!

Бенджамін Франклін, який любив поспати, у 1784 році жартома запропонував перейти на літній час. І у Європі пішли на цей крок. Тепер же після суперечок щодо його переваг та вад Єврокомісія планує від нього відмовитись.

Україна та країни ЄС остаточно затвердили практику переходу на літній час лише 1996 року

Україна та країни ЄС остаточно затвердили практику переходу на літній час лише 1996 року

Все починалося як жарт: Бенджамін Франклін написав дотепне есе про те, скільки свічок та грошей можна заощадити, якщо перевести годинник та раніше прокидатися. Задля цього він пропонував обкласти податком віконниці, раціоналізувати використання свічок, а вранці будити городян гарматами.

Батько-засновник США, винахідник, сонько: Бенджамін Франклін

На той час, коли 78-річний Франклін - журналіст, винахідник та батько-засновник США - написав цю сатиру, він вже вісім років мешкав у Парижі. Будучи послом у Франції, йому вдалось переконати французів укласти союз в боротьбі проти британців. Про його гострий розум та вміння вести переговори ходили легенди.

Бенджамін Франклін

Бенджамін Франклін

Проте поважний вік, а надто подагра та жовчнокам'яна хвороба змусили його практично весь час проводити у власному будинку в передмісті французької столиці Пассі. Компанію Франкліну складали такі його хороші друзі, як Антуан Алексис Каде-де-Во, видавець Journal de Paris, який переконував відомого своїм гумором Франкліна писати для своєї газети невеличкі вишукані статті про повсякденні проблеми. 

Відкриття вранішнього сонця

І так Франклін, зважаючи на те, як важко прокидаються вранці французи, написав для Journal de Paris сатиру про економічну ефективність освітлення в будинках, про свою власну ощадливість та пристрасть до гри у шахи аж до самого ранку, через що Франклін спав переважно аж до опівдня. У статті під назвою "Економічний проект для зменшення вартості світла" Франклін розповів, що якось він випадково прокинувся о 6-й годині ранку, бо віконниці виявились незачиненими і що він з великим здивуванням виявив, що "рано-вранці сонце вже сяє". Але ніхто, мовляв, не повірив у це дивовижне відкриття, хоча він кілька разів і перевіряв ситуацію, іронічно вів далі автор. Він на власні очі бачив ранкове сонце, запевняв читачів Франклін.

Соньки люблять осінь: нарешті можна спати на годину довше

Франклін підрахував: якщо перевести годинник на годину вперед час, лише у Парижі можна було би заощадити 64 мільйони пудів воску на рік. Парижани сміялися над сатиричним есе американця і недовзі забули про його пропозицію щодо літнього часу. Лише сто років потому - вже не жартома, а цілком серйозно - переводити стрілки годинників влітку запропонували, незалежно один від одного, одразу двоє науковців: 1895 року новозеландський дослідник комах і асроном Вернон Гудзон і 1907 року юританський винахідник Вільям Віллет. У своїй праці "Марнування денного світла" Віллет пропонував, переводити годинник влітку на 80 хвилин. Це, за його розрахунками, дозволяло щорічно заощадити на освітленні 2,5 мільйона фунтів. За його задумом, годинники треба було переводити на 20 хвилин вперед щонеділі у квітні протягом чотирьох тижнів. Так само у вересні протягом чотирьох тижнів - назад.

Реальність у кризові часи

У захваті від цієї ідеї був лише Вінстон Черчіль. Однак втілити цю ідею у Великобританії йому спершу не вдалося. 1916 року, у розпал Першої світової війни, першими до переведення на літній час вдалися Німеччина і Австро-Угорщина. Невдовзі за ними послідували і опоненти - Великобританія і Франція, а також інші європейські країни. Заощадження за рахунок довших світлих вечорів влітку мали стати підтримкою економіці у важкі воєнні часи.

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Під час онлайн-голосування у ЄС переважна більшість з 4,6 мільйона його учасників висловилися за скасування зміни часу. Опитані хочуть жити за літнім часом. (29.08.2018)

У ЄС відбувається онлайн-голосування, щоб визначити, на який час раз і назавжди перейде Євросоюз: зимовий чи літній. Стрілки більше не переводитимуть. (09.07.2018)

Коли війну було програно, Німеччина 1919 року відмовилася від літнього часу, який німцям не полюбився. У Франції літній час скасували трьома роками пізніше, після протестів селян. Але вже 1923 року його повернули. Великобританія тим часом була єдиною країною, яка безперервно була вірною переходу на літній час.

Невдовзі після початку Другої світової війни, 1940 року, Німеччина знову повернулася до практики переведення годинників на літній час. Після війни відмовлятися від нього німці спершу не стали. На відміну від багатьох інших країн Європи. Однак 1949 року літній час таки знову скасували - як у західній, так і в східній Німеччині.

Тим часом у США, на батьківщині Бенджаміна Франкліна, із часом ще довго була плутанина. Літній час запровадили ще у Першу світову війну. Діяв він і під час Другої світової, так і називаючись - "war time" (воєнний час). До 1966 року федерального закону, який би регулював питання літнього часу, не існувало. Тому не лише кожен штат мав влітку свій час, але нерідко навіть в межах одного штату влітку діяв різний час.

Європейське різношерстя

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після онлайн-вотуму європейців заявив, що пронуватиме країнам ЄС відмовитися від переведення годинників

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після онлайн-вотуму європейців заявив, що пронуватиме країнам ЄС відмовитися від переведення годинників

Після війни у країнах Західної Європи настали часи економічного буму. Відповідно, і про заощадження за рахунок літнього часу тривалий час ніхто не згадував. Згадали про цей винахід аж 1973 року, коли на континенті настала глибока економічна криза через стрибок цін на нафту. Ситуація була настільки скрутна, що подекуди обмежувався рух автомобілів. Тим не менше, спершу повернути літній час наважилася лише Франція - 1976 року. До 1980 року одна за одною його запровадили всі країни Європейського співтовариства - попередника ЄС. 1979 року несподівано про перехід на літній час заявила Східна Німеччина, слідом за Західною. Уніфікований перехід на літній час всіх країн ЄС був запроваджений лише 1996 року. Тоді ж щорічний перехід на літній час був затверджений і в Україні - постановою уряду "Про порядок обчислення часу на території України".

Отже, дискусії про доцільність переходу на літній час не нові. А практика ця в Європі закріпиася не так вже й давно. Тепер, після несподівано чіткого вотуму європейців під час онлайн-опитування, Європейська комісія знову хоче відмовитись від літнього часу.

А Бенджамін Франклін, певно, неабияк потішився би, якби дізнався, які палкі искусії протягом більш ніж століття викликало це питання, яке він свого часу порушив лише заради сміху.

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Переведення годинників: менше сну, більше стресу

  • liegende Sonnenuhr in einem Park Copyright: MEHR

    Коротка історія вимірювання часу

    Сонячний годинник

    Цей спосіб вимірювати час був відомий вже древнім єгиптянам. Такі сонячні годинники користуються популярністю і сьогодні. У деяких містах такі годинники можна знайти у парках або на будівлях - у вигляді витворів мистецтва. Людям вони подобаються. Але у них є один великий недолік: у хмарну погоду вони нічого не показують.

  • Sanduhr, Copyright: (picture-alliance/dpa/D. Ebener)

    Коротка історія вимірювання часу

    Пісочний годинник

    Пісочний годинник схожий на секундомір. Він вимірює лише певний проміжок часу. Коли закінчився пісок, минув час. Такі годинники відомі з часів раннього середньовіччя.

  • Wasseruhr, Copyright: picture alliance/Eibner-Pressefoto

    Коротка історія вимірювання часу

    Водяний годинник

    Так виглядають сучасні водяні годинники. На цьому фото - у вигляді скульптури в одному з торгівельних центрів Берліна. Такі годинники відомі з 16 століття до нашої ери. До речі, генезу вислову "час спливає" можна пов'язати саме з водяними годинниками.

  • Taschenuhr, Copyright: picture alliance/Bildagentur-online/Tetra Images

    Коротка історія вимірювання часу

    Кишеньковий годинник

    До появи на ринку наручних годинників найпоширенішими були кишенькові. Прикріплений ланцюжком чоловіки носили його у кишені піджака чи жилетки. Сьогодні такі годинники популярні переважно серед хіпстерів. Ними подекуди користуються і жінки. Хороший смак не залежить від статі.

  • Luxusuhren, Copyright: picture-alliance/dpa/Carsten Rehder

    Коротка історія вимірювання часу

    Розкішні годинники

    Сегмент годинників класу "люкс", здається, не насититсься ніколи. Такі бренди як Rolex, Omega, Rado і Tag Heuer більшості відомі лише з розповідей про життя багатіїв. "Люксові" годинники можуть коштувати понад мільйон євро.

  • Годинники Swatch Uhren, Copyright: picture alliance/AP Photo

    Коротка історія вимірювання часу

    Революція від Swatch

    Той, хто не може прибати собі люксову модель, може підшукати веселі і різнобарвні годинники. Але не прості! У 1980-90-х виробник годинників Swatch вийшов на ринок і запропонував кольорові моделі на смак кожного. Швейцарські пластикові годинники відразу здобули популярність. І тепер серед колекціонерів деякі годинники Swatch продаються за тисячі євро.

  • Stechuhr, Copyright: picture-alliance/dpa/dpaweb/A. Scheidemann

    Коротка історія вимірювання часу

    Контрольний годинник

    Є й годинники, яким мало хто радіє. Контрольні годинники досі існують на деяких підприємствах, фіксуючи початок і кінець робочого дня. Винайшли їх, за загальноприйнятою версією, у 19-му столітті у Німеччині.

  • Паркомат, Copyright: picture-alliance/dpa

    Коротка історія вимірювання часу

    Паркомат

    Паркомати, тобто годинники, що вимірюють час на стоянках авто, часто засмучують водіїв. Адже у гаманці завжди бракує необхідних монеток. Не доплатиш за час на парковці - отримаєш штрафну квитанцію. Тому паркомати у сучасному світі сприймають як лихо. Однак ніхто нічого не може з ним вдіяти з 1935 року, коли він вперше з'явився у США.

  • Atomuhr, Copyright: picture alliance/dpa/J. Stratenschulte

    Коротка історія вимірювання часу

    Атомний годинник

    Хто бажає знати час до мілісекунди, має скористатись спеціальним атомним годинником. Цей вимірювач часу існує поза впливом сили тяжіння і працює незалежно від того, в якому часовому поясі знаходиться. Однак на руку такий годинник не надягнеш та й загальнодоступним він також не є. Квантовий годинник, визнаний на міжнародному рівні, вимірює час у Парижі.

  • Годинник марки Apple Watch на руці

    Коротка історія вимірювання часу

    Годинники-смартфони

    Цифрові годинники-смартфони здобувають дедалі більше популярності. І що - незабаром мінікомп'ютери на руці повністю витіснять годинники? Виробники годинників сподіваються, що ні, а тому презентують на ярмарку Baselworld у Швейцарії нові модні моделі наручних годинників.

    Автор: Сертан Сандерсон


DW.COM

Коротка історія вимірювання часу

Щороку навесні та восени переводяться стрілки годинників. Двічі на рік це означає особливу увагу до часу та його вимірювачів - загалом речей буденних. Тим не менше, з давніх давен годинники є чимось особливим. (28.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

Переведення годинників: менше сну, більше стресу  

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