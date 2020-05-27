 Історична подія: SpaceX запустила ракету з астронавтами до МКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Історична подія: SpaceX запустила ракету з астронавтами до МКС

Вперше в історії космонавтики приватна космічна компанія запустила ракету з астронавтами до Міжнародної космічної станції.

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Ракета-носій Falcon 9 з кораблем Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска з другої спроби успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. На борту корабля Crew Dragon до МКС полетіли два ветерани-астронавти НАСА - Боб Бенкен і Даг Харлі. "Давайте вже запалимо цю свічку", - сказав перед стартом Даг Харлі, запозичивши слова першого американського астронавта Алана Шепарда, які він вимовив у 1961 році, коли очікував запуск ракетних двигунів, повідомляє агенція AP. 

SpaceX стала першою в історії пілотованої космонавтики приватною компанією, яка відправила людину у космос. Також цей запуск став першим, який здійснили з території США за понад 9 років.

Як повідомлялося, перша спроба запустити ракету-носій Falcon 9 мала відбутися 27 травня у присутності президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенса, але за менш ніж 17 хвилин до старту пуск ракети було перенесено через несприятливі погодні умови.  

Кінець залежності від РФ

НАСА розцінює пуски корабля Crew Dragon з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.

З 2011 року НАСА платить Росії за транспортування американських астронавтів до МКС. Плата за "космічне таксі" - 82 мільйони доларів США на одну особу, зазначає AFP.

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У квітні 2014 року в розпал хвилі критики з боку США та країн Заходу щодо неприпустимості анексії Росією Криму тодішній віцепрем'єр Росії, а нинішній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін рекомендував Заходу "батутом" доставляти астронавтів на МКС, якщо вони не будуть співпрацювати з РФ у цій сфері.

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Щоб уникнути залежності від Росії, ще 2014 року НАСА уклало контракти з компаніями SpaceX і Boeing на розробку американських пілотованих космічних кораблів. Інженери Boeing розробляють пілотований космічний корабель Starliner. Його перші випробування поки що безпілотні.

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