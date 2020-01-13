Історична драма "1917" Сема Мендеса здобула головну нагороду BAFTA

Історична драма "1917" британського режисера Сема Мендеса була визнана Британською академією кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) "найкращим фільмом". Ця ж картина перемогла в шести інших номінаціях, в тому числі й у категорії "Найкращий режисер". Церемонія нагородження проходила ввечері в неділю, 2 лютого.
Сюжет драми "1917" заснований на спогадах про Першу світову війну діда режисера фільму Сема Мендеса. Головні герої картини - два молодих солдати, які з ризиком для життя намагаються перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке дозволить запобігти неминучій загибелі сотень інших солдатів.
Раніше ця кінокартина вже отримала "Золотого глобуса".
Крім "1917", на перемогу в номінації "кращий фільм" претендували стрічки "Одного разу ... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, "Джокер" Тодда Філліпса, "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.
Картина "Паразити" стала "Найкращим фільмом не англійською мовою". Вона ж отримала нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".
Володарем нагороди в категорії "Найкращий актор" премії британської кіноакадемії став Хоакін Фенікс ("Джокер"), а "Найкращою акторкою" визнана Рене Зеллвегер ("Джуді").
Зазвичай нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв вважаються провісниками успіху на церемонії вручення "Оскарів", нагадує інформаційне агентство AP. У цьому році Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вручатиме свої нагороди 9 лютого.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Гурт супергероїв №1: Хранителі
Ще один приклад не надто зразкових супергероїв - "Хранителі"(The Watchmen). Журнал Time назвав графічний роман, який вийшов у видавництві DC, серед 100 найкращих романів англійською мовою, що з'явилися між 1923 і 2005 роками. У 2009-му історію екранізували. За сюжетом, колишнього супергероя Комедіанта вбивають. Його соратник Роршах шукає злочинців і викриває змову.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Гурт супергероїв №2: Люди Ікс
Молоді мутанти з надприродними здібностями. Скелет Росомахи вкритий шаром непробивного металу. З рук він може випускати довгі леза. Інші мутанти здатні вбивати силою думки або погляду, телепортуватися, керувати стихіями. Найсильніший із них - Магнето, який водночас є найбільшим лиходієм. На нього й полюють Люди Ікс.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Гурт супергероїв №3: Фантастична четвірка
Фантастична четвірка - група героїв із різними здібностями, випадково набутими під час космічної експедиції. Рід стає надзвичайно гнучким, С'юзен може робитися невидимою, її молодший брат Джонні контролює вогонь, може сам себе запалювати і літати, а Бен перетворюється на силача з практично кам'яною шкірою. Усі разом вони рятують людство.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Їм немає рівних: Месники
Окрім Капітана Америки та Халка, інші відомі супергерої від Marvel - це Чорна Вдова (шпигунка, котра володіє бойовим мистецтвом), Залізна Людина (боєць у високотехнологічній броні) та Тор (керує громом і блискавицями). Багато інших персонажів Marvel з'являлися в коміксах про Месників, створених у 1963 році, а фільми про них належать до найуспішніших блокбастерів.
Автор: Зільке Вюнш, Аніта Грабська