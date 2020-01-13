 Історична драма ″1917″ Сема Мендеса здобула головну нагороду BAFTA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2020

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Новини

Історична драма "1917" Сема Мендеса здобула головну нагороду BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) визнала кінострічку про Першу світову війну "1917" режисера Сема Мендеса найкращою в сімох номінаціях.

Сем Мендес

Сем Мендес - найкращий режисер 2020 року, на думку Британської академії кіно та телевізійних мистецтв

Історична драма "1917" британського режисера Сема Мендеса була визнана Британською академією кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) "найкращим фільмом". Ця ж картина перемогла в шести інших номінаціях, в тому числі й у категорії "Найкращий режисер". Церемонія нагородження проходила ввечері в неділю, 2 лютого.

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Головну премію за найкращий драматичний фільм отримала картина Сема Мендеса "1917". "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом, а "Паразити" - найкращим фільмом іноземною мовою. (06.01.2020)

Лідером за кількістю номінацій кінематографічної премії "Оскар" став трилер "Джокер" режисера Тодда Філліпса. Фільм представлений у 11 категоріях. (13.01.2020)

Сюжет драми "1917" заснований на спогадах про Першу світову війну діда режисера фільму Сема Мендеса. Головні герої картини - два молодих солдати, які з ризиком для життя намагаються перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке дозволить запобігти неминучій загибелі сотень інших солдатів.

Раніше ця кінокартина вже отримала "Золотого глобуса".

Крім "1917", на перемогу в номінації "кращий фільм" претендували стрічки "Одного разу ... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, "Джокер" Тодда Філліпса, "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.

Картина "Паразити" стала "Найкращим фільмом не англійською мовою". Вона ж отримала нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

Володарем нагороди в категорії "Найкращий актор" премії британської кіноакадемії став Хоакін Фенікс ("Джокер"), а "Найкращою акторкою" визнана Рене Зеллвегер ("Джуді").

Зазвичай нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв вважаються провісниками успіху на церемонії вручення "Оскарів", нагадує інформаційне агентство AP. У цьому році Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вручатиме свої нагороди 9 лютого.

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    Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

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    Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

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    Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

    Гурт супергероїв №2: Люди Ікс

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    Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

    Гурт супергероїв №3: Фантастична четвірка

    Фантастична четвірка - група героїв із різними здібностями, випадково набутими під час космічної експедиції. Рід стає надзвичайно гнучким, С'юзен може робитися невидимою, її молодший брат Джонні контролює вогонь, може сам себе запалювати і літати, а Бен перетворюється на силача з практично кам'яною шкірою. Усі разом вони рятують людство.

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    Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

    Їм немає рівних: Месники

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    Автор: Зільке Вюнш, Аніта Грабська


DW.COM

Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

24 березня на кіноекрани виходить блокбастер "Бетмен проти Супермена: на зорі справедливості". Двоє супергероїв-суперників уперше виступають одне проти одного і рятують світ, як і чимало їхніх попередників. (24.03.2016)  

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