Історична драма "1917" Сема Мендеса здобула головну нагороду BAFTA

Історична драма "1917" британського режисера Сема Мендеса була визнана Британською академією кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) "найкращим фільмом". Ця ж картина перемогла в шести інших номінаціях, в тому числі й у категорії "Найкращий режисер". Церемонія нагородження проходила ввечері в неділю, 2 лютого.

Сюжет драми "1917" заснований на спогадах про Першу світову війну діда режисера фільму Сема Мендеса. Головні герої картини - два молодих солдати, які з ризиком для життя намагаються перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке дозволить запобігти неминучій загибелі сотень інших солдатів.

Раніше ця кінокартина вже отримала "Золотого глобуса".

Крім "1917", на перемогу в номінації "кращий фільм" претендували стрічки "Одного разу ... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, "Джокер" Тодда Філліпса, "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.

Картина "Паразити" стала "Найкращим фільмом не англійською мовою". Вона ж отримала нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

Володарем нагороди в категорії "Найкращий актор" премії британської кіноакадемії став Хоакін Фенікс ("Джокер"), а "Найкращою акторкою" визнана Рене Зеллвегер ("Джуді").

Зазвичай нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв вважаються провісниками успіху на церемонії вручення "Оскарів", нагадує інформаційне агентство AP. У цьому році Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вручатиме свої нагороди 9 лютого.