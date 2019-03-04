Іспит на "справжнього німця": як стати громадянином ФРН (відео)

Уявіть, ви підходите до перехрестя, а світлофор - червоний. Навкруги - жодної машини. Як ви вчините:

a) перейдете дорогу

або

б) почекаєте зеленого світла?

Цієї помилки авторка сюжету вже припускалася. Її навіть зловила поліція та виписала штраф!

Кожен справжній німець знає: не можна нехтувати червоним світлом.

Що ще потрібно знати, щоб стати справжнім німецьким громадянином - в матеріалі DW: