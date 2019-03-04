 Іспит на ″справжнього німця″: як стати громадянином ФРН (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.03.2019

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Політика й суспільство

Іспит на "справжнього німця": як стати громадянином ФРН (відео)

Забудьте про вивчення Конституції ФРН та столиць федеральних земель. Якщо ви справді хочете стати німецьким громадянином, ось що треба знати насправді.

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Чи дійсно ви німець? Справжній іспит на громадянство

Уявіть, ви підходите до перехрестя, а світлофор - червоний. Навкруги - жодної машини. Як ви вчините:
a) перейдете дорогу
або 
б) почекаєте зеленого світла?
Цієї помилки авторка сюжету вже припускалася. Її навіть зловила поліція та виписала штраф!
Кожен справжній німець знає: не можна нехтувати червоним світлом. 

Що ще потрібно знати, щоб стати справжнім німецьким громадянином - в матеріалі DW: 

Аудіо й відео до теми

Німці і порядок: любов на все життя? (19.02.2019)  

Як німці заощаджують і чому люблять готівку? (12.02.2019)  

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Забудьте про вивчення німецької Конституції та столиць федеральних земель. Якщо ви справді хочете стати німецьким громадянином, ось що треба знати насправді.

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Докладно

Fahne Ukraine und EU (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

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