Іспит на "справжнього німця": як стати громадянином ФРН (відео)

Забудьте про вивчення Конституції ФРН та столиць федеральних земель. Якщо ви справді хочете стати німецьким громадянином, ось що треба знати насправді.
Уявіть, ви підходите до перехрестя, а світлофор - червоний. Навкруги - жодної машини. Як ви вчините:
a) перейдете дорогу
або
б) почекаєте зеленого світла?
Цієї помилки авторка сюжету вже припускалася. Її навіть зловила поліція та виписала штраф!
Кожен справжній німець знає: не можна нехтувати червоним світлом.
Що ще потрібно знати, щоб стати справжнім німецьким громадянином - в матеріалі DW: