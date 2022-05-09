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Іспанія

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ 05.05.2022

Проросійського блогера Анатолія Шарія підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві

Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві 21.04.2022

У Києві запланована зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками урядів Іспанії та Данії. Прем'єр Іспанії Педро Санчес уже прибув до української столиці.
Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян 21.04.2022

Влада Іспанії накладає арешт на майно росіян, які опинилися у санкційних списках ЄС та США. DW - про те, як вдається знаходити їхню власність, іноді оформлену на підставних осіб, і що відбувається далі.
Головним переможцем кінофестивалю Берлінале став фільм Алькаррас

Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас" 17.02.2022

"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Барселона (фотогалерея) 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії 22.01.2022

Повітряний простір Болгарії патрулюватимуть також іспанські та нідерландські винищувачі. Таке рішення ухвалено на тлі напруги в Чорноморському регіоні через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
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