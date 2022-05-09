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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.
Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.
Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.
Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.